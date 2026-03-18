रामनवमी-रमजान से पहले अलर्ट मोड में दुमका पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था के लिए मिले 20 नए हाईटेक वाहन

झारखंड के दुमका जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है. आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है. इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से दुमका के ओपी (आउट पोस्ट) सहित 16 थानों को 20 नए हाईटेक वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि गश्ती व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

रामनवमी, रमजान पर प्रशासन को मिले 20 नए अत्याधुनिक वाहन

रामनवमी और रमजान जैसे महत्वपूर्ण पर्वों से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता है. इन त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस वाहन सौंपे गए हैं. इन वाहनों की मदद से पुलिस की पहुंच और निगरानी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे जिले में अपराध पर त्वरित नियंत्रण संभव हो सकेगा.

दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 18 मार्च को दुमका पुलिस को 20 नए अत्याधुनिक वाहन दिए गए हैं. इन वाहनों को जिले के 16 थानों और विभिन्न ओपी में वितरित किया गया है, ताकि हर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके.

हाईटेक वाहनों से घटना पर तुरंत कार्रवाई होगी संभव

उन्होंने कहा कि इन हाईटेक वाहनों के शामिल होने से पुलिस की गश्ती व्यवस्था में तेजी आएगी और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा. इससे पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, जिससे किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई संभव हो पाएगी. इसका सीधा लाभ शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों को भी मिलेगा, जहां पुलिस की पहुंच पहले अपेक्षाकृत धीमी थी. इस पहल से न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि आम जनता में सुरक्षा का भरोसा भी और मजबूत होगा.