हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडहजारीबाग: मेडिकल कॉलेज में गर्भवती की मौत, लापरवाही के आरोप, परिजनों ने किया हंगामा

हजारीबाग: मेडिकल कॉलेज में गर्भवती की मौत, लापरवाही के आरोप, परिजनों ने किया हंगामा

Hazaribagh News: हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रसूता महिला की मौत हो गई. परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Nov 2025 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में एक गर्भवती महिला की कथित तौर पर एक निजी अस्पताल में मौत हो गई. यह घटना राज्य के एक सरकारी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन से पहले महिला के फिसलकर गिरने के कुछ समय बाद हुई. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. महिला के परिवार के सदस्य शव को हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसबीएमसीएच) में वापस ले आए और मुआवजे की मांग की.

हजारीबाग जिले के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि डॉक्टर और सहायक नर्स एवं दाई (एएनएम) शनिवार सुबह स्त्री रोग वार्ड में बबली देवी (40) के प्रसव की तैयारी कर रहे थे. पीड़िता जब प्रसव कक्ष में बिस्तर से उतर रही थी, तो नीचे रखे फुटबोर्ड पर पैर रखते ही वह फिसलकर गिर गई.

डॉक्टर ने बताया क्यों हुई महिला की मौत

कुमार ने कहा, ‘‘हालांकि उस समय वह ठीक थी, लेकिन परिवार के सदस्यों की एक परिचित एएनएम ने उन्हें बताया कि उसे एक निजी नर्सिंग होम में ले जाना चाहिए. हालांकि हमने उनसे बार-बार आग्रह किया था कि इस समय कहीं न जाएं, फिर भी वे अस्पताल छोड़कर कहीं और चले गए, जहां उसकी मौत हो गई.’’

मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों का प्रदर्शन

सिविल सर्जन ने बताया कि जब वे शव लेकर नर्सिंग होम से घर लौट रहे थे तो एएनएम ने उन्हें दोबारा अस्पताल आने के लिए मना लिया ताकि शुरुआती इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर उन्हें अपने नुकसान की भरपाई मिल सके. कुमार ने बताया कि रात लगभग साढ़े दस बजे वे महिला के शव को वापस अस्पताल ले आए और मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे.

पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से मांगा सहयोग

उन्होंने कहा, ‘‘हमने मृतका का पोस्टमार्टम कराने में उनका सहयोग मांगा ताकि उसकी मौत का सही कारण पता चल सके और परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र सौंपा जा सके.’’अधिकारी ने बताया कि हालांकि, वे रविवार तड़के चार से साढ़े चार बजे के बीच अधिकारियों को सूचित किए बिना अस्पताल से चले गए. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी.

एसबीएमसीएच अधीक्षक ने आरोपों से किया इनकार

एसबीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. एके पूर्ति ने परिवार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे मरीज को अस्पताल के बाहर एक जगह ले गए थे, जहां उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि जांच के लिए सोमवार को वरिष्ठ चिकित्सकों की एक समिति गठित की जाएगी.

खाने तक के नहीं हैं पैसे, अफ्रीका में फंसे झारखंड के 48 मजदूरों ने वतन वापसी की लगाई गुहार

Published at : 02 Nov 2025 11:09 PM (IST)
Tags :
Hazaribagh News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े
वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं?
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
Advertisement

वीडियोज

अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
चुनावी बयार...पावर स्टार Vs ट्रेंडिंग स्टार
Sandeep Chaudhary: वोट के लिए कुछ भी करेगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े
वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं?
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
टेलीविजन
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी झलक
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा
सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget