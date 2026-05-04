झारखंड: दुमका में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को एक साल की सजा, इस मामले में पाए गए दोषी

झारखंड के दुमका में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. दुमका व्यवहार न्यायालय के एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने यादव को ये सजा सुनाई. कोर्ट में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और पूर्व भाजपा विधायक रणधीर सिंह समेत सभी आरोपी पेश हुए.

इस मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत ने प्रदीप यादव को आईपीसी की धारा 225 के तहत दोषी मानते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई. हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से दाखिल जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाह पेश किए गए थे, जिसके बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला 15 सितंबर 2010 का है, जब देवघर में सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था. उस समय झारखंड विकास मोर्चा के नेता प्रदीप यादव और पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था.

14 अन्य आरोपी बरी

वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने केकेएम स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था और इस मामले में नगर थाना में कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद जहां प्रदीप यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, वहीं साक्ष्य के अभाव में रणधीर सिंह सहित 14 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि वे इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देंगे.

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