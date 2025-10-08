झारखंड: रिश्ते का भाई बना हैवाल, 18 साल की लड़की से 7 लोगों ने किया गैंगरेप

झारखंड के रांची जिले में बुधवार (8 अक्टूबर) को 18 साल की एक लड़की से रेप के आरोप में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पीड़िता ने तमाड़ थाने में मंगलवार (7 अक्टूबर) अपने साथ हुई हैवानियत की शिकायत की. पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके रिश्ते के भाई ने उसे जानबूझकर फंसाया.

तमाड़ थाने के प्रभारी प्रवीण कुमार मोदी ने बताया कि पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, वारदात 30 सितंबर को हुई. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके रिश्ते के भाई ने उसे मर्दन मोड़ स्थित दशहरा मेले में बुलाया था, जहां दो लोग आए और उनमें से एक ने उसका रेप किया.

इसके बाद वे उसे सोना टुंगरी रुगड़ी ले गए जहां दो अन्य लोगों ने उसका रेप किया. वहां से वे उसे बुंडू ले गए जहां तीन और लोगों ने उससे बलात्कार किया. बुंडू से उसे रांची ले जाया गया तथा. वहां एक और व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया. बाद में वे उसे तमाड़ इलाके के मर्दन मोड़ पर छोड़ गए.

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तमाड़ थाने में सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारी ने बताया कि चार आरोपियों की पहचान हो गई है और तीन अभी अज्ञात हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है. अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच बुधवार को कराई जाएगी.