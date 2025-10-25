हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: झूमर मेला देख कर लौट रही 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार

झारखंड: झूमर मेला देख कर लौट रही 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand News: जगन्नाथपुर मुण्डूई मैदान में बदना पर्व के अवसर पर झूमर मेला देख कर लौट रही 11 वर्षिय नबालिग के साथ पांच युवकों ने गैंगरेप किया है, जिसमें चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

By : चंद्रमणि | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 09:17 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मुण्डूई मैदान में आयोजित बदना पूजा के अवसर  पर लगे मेले को देखने आई गुमरिया गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ पांच युवकों में मिलकर रेप की घटना का अंजाम दिया गया. 

जगन्नाथपुर पुलिस ने मुण्डूई गांव के बिडिओ सरदार, जकराज सरदार, चोटराय सरदार तथा कांदरकोड़ा गांव के रवि सरदार को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. ग्रामीणों के अनुसार यह घटना शुक्रवार (24 अक्टूबर) रात करीब 2:30 से 3 बजे की मुण्डूई गांव की बताई जा रही है. 

भाई के साथ मेला देखकर लौट रही थी बच्ची

पीड़िता अपने गांव गुमरिया से मुण्डूई गांव में अपने भाई के साथ बदना पूजा के झूमर मेला देखने आई थी। वहां से लौटने के दौरान देर रात रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप किया. बच्ची का फिलहाल इलाज चल रहा है. 

इस मामले पर पंचायत समिति सदस्य सुभाष लागुरी ने इसकी सूचना जगन्नाथपुर अंचलाधिकारी मनोज मिश्रा व जगन्नाथपुर थाना पुलिस को दी. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस घटना की आगे की जांच में जुटी हुई है.

स्थानीय लोगों ने की कड़ी सजा की मांग

इस घटना पर स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चार आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूछताछ कर रही है तथा अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. 

इस सबंध में जगन्नाथपुर एसडीपीओ राफेल मुर्मू से पुछे जाने पर बताया गया की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य तलाशी जारी है. इस घटना को सुलझाने के लिए जगन्नाथपुर थाना प्रभारी के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 09:17 PM (IST)
Tags :
Jharkhand Police West Singhbhum News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
ओटीटी
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia Grand Mufti: अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम
अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget