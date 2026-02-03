देश में जब नफरत और विभाजन की बातें ज्यादा सुनाई दे रही हैं, ऐसे वक्त में इंसानियत और भाईचारे की एक घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. उत्तराखंड के दीपक ने जिस साहस और समझदारी के साथ एक मुस्लिम बुज़ुर्ग की जान बचाई, वह आज हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है. इसी को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बड़ा एलान किया है.

डॉ. इरफान अंसारी ने सोशल साइट एक्स के जरिए कहा कि मोहब्बत और एकता की मिसाल बने दीपक को वे अपनी सैलरी से ₹2 लाख देंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि दीपक को झारखंड बुलाकर पूरे सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा. मंत्री का कहना है कि यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो देश को जोड़ती है.

डॉ. अंसारी ने अपने बयान में दो टूक कहा, “मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी लड़ाई किसी हिंदुस्तानी से नहीं है. हमारी लड़ाई उस ब्रिटिश सोच से है, जिसने हमारे पूर्वजों को बेरहमी से कुचला, मारा और गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया.” उन्होंने कहा कि दीपक ने आजादी के असली मायने और संघर्ष की भावना को एक बार फिर जिंदा कर दिया है.

4 महीने की सैलरी से ₹2 लाख

मंत्री ने ऐलान किया कि वे अपने चार महीनों के वेतन में से ₹2,00,000 दीपक को देंगे. उन्होंने साफ कहा, “राशि भले ही छोटी हो, लेकिन यह दीपक के हौसले को सलाम है और उनके मनोबल को मजबूती देगी. यह एक साफ संदेश है कि हिंदुस्तान की आत्मा नफरत नहीं, बल्कि मोहब्बत है.”

डॉ. अंसारी ने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह बजरंग दल के कुछ लोगों ने एक गरीब कपड़ा बेचने वाले पर हमला किया. उसी वक्त दीपक आगे बढ़े और एक मुस्लिम बुज़ुर्ग की जान बचाई. हालात तनावपूर्ण थे, लेकिन दीपक डटे रहे.

उसी दौरान दीपक ने निर्भीक होकर कहा, “मैं दीपक हूँ, मैं दीपक मोहम्मद हूँ,” और अकेले दम पर नफरत फैलाने वालों को वहां से खदेड़ दिया.

गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

डॉ. अंसारी ने कहा कि दीपक का यह कदम कोई मामूली घटना नहीं है. यह गंगा-जमुनी तहजीब की एक गहरी और ऐतिहासिक लकीर है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी.

उन्होंने कहा, “जब दीपक खुलेआम कहता है ‘मैं दीपक मोहम्मद हूँ’, तो यही इस देश की असली खूबसूरती सामने आती है. नफरत फैलाकर राजनीति की रोटी सेंकने वालों के मुंह पर यह करारा तमाचा है.”

भावुक होते हुए डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, “आज दीपक ने यह साबित कर दिया कि आखिरकार नफरत पर हमेशा मोहब्बत ही जीतती है.” उन्होंने आगे कहा कि आज के दौर में दीपक ने जो साहस और इंसानियत दिखाई है, वह किसी बहादुरी से कम नहीं.

मंत्री ने यह भी साफ किया कि जल्द ही दीपक को झारखंड बुलाया जाएगा और खुद अपने हाथों उन्हें सम्मानित किया जाएगा. उनके मुताबिक यह सम्मान उस सोच का प्रतीक होगा जो देश को जोड़ती है, तोड़ती नहीं.

डॉ. अंसारी ने कहा, “सच्चे हिंदुस्तानी के खून में नफरत नहीं होती. सच्चा हिंदुस्तानी मोहब्बत करता है, अपनों से मोहब्बत करता है और मोहब्बत का पैग़ाम फैलाता है.”