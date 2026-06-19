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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में RJD नहीं, कांग्रेस की वजह से जीते परिमल नाथवानी, लालू के करीबी ने किया बड़ा दावा

झारखंड में RJD नहीं, कांग्रेस की वजह से जीते परिमल नाथवानी, लालू के करीबी ने किया बड़ा दावा

Jharkhand NDA vs Congress: भोला यादव का दावा है कि RJD के चारों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को वोट किया था. क्रॉस वोटिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक हैं.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Jun 2026 10:53 AM (IST)
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झारखंड राज्यसभा चुनाव में JMM-कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन दल को जिसका डर था वही हुआ. NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने कांग्रेस कैंडिडेट प्रणव झा को हराकर राज्यसभा सांसद का पद हासिल कर लिया. इस जीत के लिए महागठबंधन के चार विधयाक जिम्मेदार हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर नाथवानी को जिताया. इसके बाद से महागठबंधन में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. RJD और कांग्रेस के नेता अब आमने-सामने हो गए हैं.

दरअसल, झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद महागठबंधन में तकरार चरम पर है. RJD के वरिष्ठ नेता, लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले और राज्यसभा चुनाव में एजेंट रहे भोला यादव का झारखंड कांग्रेस प्रभारी राजू पर गंभीर आरोप लगाया है. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं परिमल नाथवानी? झारखंड से पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के 'हाथ' से फिसल गई जीत

'कांग्रेस ने ही की क्रॉस वोटिंग, RJD विधायकों ने प्रणव झा को वोट दिया'

कांग्रेस द्वारा RJD पर आरोप लगाए जाने के बाद अब भोला यादव का कहना है कि कांग्रेस के विधायकों ने एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को वोट दिया और जिताया. इसके सूत्रधार खुद राजू थे. वे खुद अपने गिरेबान में झांककर देखें. 

RJD के भोला यादव का दावा है कि उनके चारों विधायकों ने कांग्रेस के प्रणव झा को ही वोट दिया था. विधायकों ने उन्हें दिखाया भी था कि कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट दिया गया था. वह एजेंट थे, उन्होंने अपनी आंख से देखा था. भोला यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, "हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन किया. राजू ने झूठा आरोप लगाया कि हमारे विधायकों ने परिमल नाथवानी को वोट दिया."

झारखंड में अब कैसी रहेगी गठबंधन की स्थिति?

अब बड़ा सवाल यह उठता है कि राज्यसभा चुनाव में हार और क्रॉस-वोटिंग जैसा दगा होने के बाद गठबंधन पर क्या असर होगा? इसको लेकर RJD नेता ने स्पष्ट कहा है कि उनका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आगे अलायंस में राजद की भूमिका क्या रहेगी.

यह भी पढ़ें: झारखंड में 'नई सरकार' का फॉर्मूला तैयार, 'CM हेमंत सोरेन को न कांग्रेस, न BJP की जरूरत'

Published at : 19 Jun 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
RJD Jharkhand News CONGRESS Rajya Sabha Election 2026
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