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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 3 बच्चों समेत 7 लोगों को कुचला, सभी की मौत

झारखंड में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 3 बच्चों समेत 7 लोगों को कुचला, सभी की मौत

झारखंड के खूंटी जिले में गुरुवार रात तेज रफ्तार 18 पहिया ट्रक की चपेट में आने से सात लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन बच्चे और तीन महिलाएं शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 06 Nov 2026 08:47 AM (IST)
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झारखंड के खूंटी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां एक हाई स्पीड ट्रक की चपेट में आने से तीन बच्चों और तीन महिलाओं समेत सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. यह हादसा गुरुवार (5 नवंबर) की रात कर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्रा-तोरपा मुख्य मार्ग पर हुआ. हादसे में शामिल ट्रक 18 पहियों वाला था और तेज रफ्तार से आ रहा था.

खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया, ''तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को कुचल दिया, जिससे सात लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया.'' उन्होंने बताया कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं, तीन बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं.

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एक ही परिवार के हो सकते हैं सभी मृतक 

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसी घटनास्थल प पहले एक स्कूटी ने कंट्रोल खो दिया था और स्कूटी चलाने वाला झाड़ियों में गिर गया था. उसे देखने के लिए वहां लोग इकट्ठा हो गए थे. तभी 18 पहियों वाला तेज रफ्तार ट्रक आया और सात लोगों को रौंद दिया. सभी सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे.

धनतेरस और दिवाली की खुशियां डूबीं

धनतेरस से एक दिन पहले इतने बड़े हादसे से इलाके में मातम पसर गया है. मृतकों के एक ही परिवार से होने के दावे से लोग सदमे में हैं. दिवाली से पहले इस हादसे ने इलाके से त्योहार की खुशियां छीन लीं.

मृतकों के नाम आए सामने

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतकों में पाको देवी, कसीला देवी, मानहू देवी, गोलू कुमार, अंजलि कुमारी, तूती कुमारी और 12 वर्षीय सौरभ नायक शामिल हैं. हादसे में घायल खुशबू कुमारी का खूंटी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. सभी मृतक जोने-लुदरू मोड़ के पास स्थित कॉलोनी के रहने वाले थे.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 06 Nov 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
ROAD ACCIDENT JHARKHAND NEWS
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