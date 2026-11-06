झारखंड में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने 3 बच्चों समेत 7 लोगों को कुचला, सभी की मौत

झारखंड के खूंटी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां एक हाई स्पीड ट्रक की चपेट में आने से तीन बच्चों और तीन महिलाओं समेत सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. यह हादसा गुरुवार (5 नवंबर) की रात कर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्रा-तोरपा मुख्य मार्ग पर हुआ. हादसे में शामिल ट्रक 18 पहियों वाला था और तेज रफ्तार से आ रहा था.

खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया, ''तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को कुचल दिया, जिससे सात लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया.'' उन्होंने बताया कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं, तीन बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं.

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एक ही परिवार के हो सकते हैं सभी मृतक

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसी घटनास्थल प पहले एक स्कूटी ने कंट्रोल खो दिया था और स्कूटी चलाने वाला झाड़ियों में गिर गया था. उसे देखने के लिए वहां लोग इकट्ठा हो गए थे. तभी 18 पहियों वाला तेज रफ्तार ट्रक आया और सात लोगों को रौंद दिया. सभी सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे.

धनतेरस और दिवाली की खुशियां डूबीं

धनतेरस से एक दिन पहले इतने बड़े हादसे से इलाके में मातम पसर गया है. मृतकों के एक ही परिवार से होने के दावे से लोग सदमे में हैं. दिवाली से पहले इस हादसे ने इलाके से त्योहार की खुशियां छीन लीं.

मृतकों के नाम आए सामने

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतकों में पाको देवी, कसीला देवी, मानहू देवी, गोलू कुमार, अंजलि कुमारी, तूती कुमारी और 12 वर्षीय सौरभ नायक शामिल हैं. हादसे में घायल खुशबू कुमारी का खूंटी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. सभी मृतक जोने-लुदरू मोड़ के पास स्थित कॉलोनी के रहने वाले थे.

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