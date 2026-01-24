झारखंड: झामुमो विधायक दशरथ गगराई बने सिंगिंग स्टार, 'नशा चढ़ाबो' गाने से मचाया धमाल

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक दशरथ गगराई इन दिनों राजनीति से ज्यादा अपने गाने को लेकर चर्चा में हैं. उनका गाया आदिवासी भाषा का गीत “नशा चढ़ाबो जान” सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है. देसी धुन, पारंपरिक संस्कृति और फिल्मी स्टाइल के मेल ने लोगों का खासा ध्यान खींचा है.

आदिवासी संस्कृति और आधुनिक स्टाइल का मेल

इस गाने में आदिवासी संस्कृति की साफ झलक देखने को मिलती है. ढोल-मांदर की थाप, पारंपरिक वेशभूषा और झूमर नृत्य के साथ गीत को सजाया गया है. वहीं दूसरी ओर, इसे एक अलग ही फिल्मी अंदाज में पेश किया गया है. विधायक दशरथ गगराई काले चश्मे में खुली जीप से एंट्री करते हैं और गाने की पहली लाइन “नशा चढ़ाबो जान” के साथ वीडियो की शुरुआत होती है.

वीडियो में एक खूबसूरत मॉडल और अन्य कलाकार भी नजर आते हैं, जो म्यूजिक की धुन पर थिरकते दिखाई देते हैं. कुछ दृश्यों में कलाकारों द्वारा धुएं के छल्ले उड़ाने वाले शॉट्स भी हैं, जिसने गाने को और ग्लैमरस बना दिया है.

इस गाने को लेकर विधायक दशरथ गगराई ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र खरसावां में हर साल 1 जनवरी को खरसावां गोलीकांड की बरसी मनाई जाती है, जो आदिवासी समाज के लिए बेहद भावुक और ऐतिहासिक दिन है.

इससे पहले भी वे एक लोकगीत गा चुके हैं, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. उसी के बाद आदिवासी भाषा के कई म्यूजिक डायरेक्टरों ने उनसे संपर्क किया और नए गाने के लिए आग्रह किया. उसी कड़ी में “नशा चढ़ाबो जान” गाया गया.

कौन हैं दशरथ गगराई?

दशरथ गगराई झामुमो के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं. वे सरायकेला-खरसावां सीट से लगातार तीन बार विधायक चुने गए हैं. उन्होंने पहली बार 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की.

इसके बाद 2019 और 2024 में भी उन्होंने जीत का सिलसिला बरकरार रखा. 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जवाहर लाल बानरा को 22,795 वोटों से हराया था.

गाना वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कुछ लोग विधायक के इस नए रूप की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीति से हटकर बताया जा रहा है. लेकिन इतना तय है कि “नशा चढ़ाबो जान” ने दशरथ गगराई को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.