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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडआधी रात घर में घुसना और महिला के कपड़े उठाना 'रेप की कोशिश' नहीं! HC ने रद्द की सजा

आधी रात घर में घुसना और महिला के कपड़े उठाना 'रेप की कोशिश' नहीं! HC ने रद्द की सजा

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव ने 27 साल पुराने 'अटेम्पट टू रेप' केस में दोषी को राहत देते हुए कहा कि रात में घर में घुसकर, महिला के कपड़े उठाकर उसे पकड़ लेने से अपराध साबित नहीं होता.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Sep 2026 10:30 AM (IST)
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झारखंड हाई कोर्ट ने रेप के प्रयास यानी Attempt to Rape से जुड़े करीब 26 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि केवल रात में महिला के घर में घुसना, उसके कपड़े उठाना और उसे पकड़ लेना, अपने आप में रेप के प्रयास का अपराध साबित नहीं करता. जब तक रेप करने की दिशा में कोई विशिष्ट और स्पष्ट प्रत्यक्ष कृत्य सामने न आएं, तब तक सबूत यह अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं कहे जाएंगे.

जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने निचली अदालत के फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए आरोपी को IPC की धारा 376/511 के तहत मिली चार साल की सश्रम कारावास की सजा को रद्द कर दिया है. अदालत ने मामले को महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किए गए हमले यानी धारा 354 IPC के तहत माना.

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आरोपी के कृत्य को कोर्ट ने माना 'अश्लील'

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता की पूरी गवाही को देखने पर आरोपी की ओर से ऐसा कोई खास प्रत्यक्ष कृत्य सामने नहीं आता, जिसे रेप करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा सके. हालांकि, आरोपी का आचरण अश्लील हमला था, जिससे महिला की लज्जा भंग होने की आशंका थी.

मामला 27 दिसंबर 1999 की देर रात का है, जब पूर्वी सिंहभूम जिले के एक गांव में यह वारदात हुई. आरोपों के मुताबिक, महिला अपने घर में सो रही थी और उस समय घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था. आधी रात के करीब आरोपी कथित तौर पर दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया. आरोप है कि उसने महिला के कपड़े उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 09 Sep 2026 10:30 AM (IST)
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