JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, छात्र नेता भड़के

झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. याचिकाकर्ता के वकील अमृतांश वत्स ने कहा कि आज (06 नवंबर) CGL मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए परीक्षा को रद्द किया गया था. हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 'प्रकाश कुमार' केस के तहत पहले ही कानूनी कार्यवाही हो चुकी है, जिसमें डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था. उन फैसलों में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे.

वकील ने आगे बताया, ''हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी उन निर्देशों और फैसलों को दरकिनार नहीं कर सकते. जांच जारी रहेगी. जांच अधिकारी को इस फैसले से प्रभावित नहीं होना है. जो दोषी होंगे वो बाहर जाएंगे और जो दोषी नहीं हैं, उन्हें नियुक्त किया जाएगा. अब इस मामले में कुछ और नहीं बचा है. यह मामला यहीं समाप्त हो गया है और केस का निपटारा हो गया है."

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Petitioner’s lawyer Amritansh Vats said, “Today, the verdict came in the CGL matter. The Court has quashed the notification issued by the government through which the examination was cancelled. The Court said that litigation had already taken place in this matter in the Prakash Kumar case, in which there was a judgment of the Division Bench and a judgment of the Supreme Court. Clear-cut decisions and directions had been given in those judgments. The administrative authority cannot overreach or bypass those directions and decisions. The investigation will continue. The investigating officer should not be influenced by this judgment. Whoever is guilty will be excluded, and those who are not guilty will be appointed. There is no further matter in this case. The matter has concluded, and the case has been disposed of.” — ANI (@ANI) November 6, 2026

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का राज्य सरकार पर हमला

झारखंड हाई कोर्ट द्वारा JSSC CGL परीक्षा और भर्ती विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज किए जाने पर JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के छात्र नेता ने कहा, "JSSC CGL परीक्षा पर हाई कोर्ट का यह आदेश, राज्य सरकार द्वारा 17 अगस्त 2024 को परीक्षा रद्द करने के फैसले से जुड़ा है. कोर्ट ने सरकार से बार-बार पूछा था कि परीक्षा रद्द करने के पीछे ठोस आधार क्या हैं. कोर्ट के आज के फैसले से यही लग रहा है कि राज्य सरकार ने मजबूती से अदालत में अपना पक्ष नहीं रखा.''

'झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा दिया गया'

उन्होंने आगे कहा, ''राज्य सरकार जो बंद लिफाफे के बारे में बोल रही थी, उसके नाम पर झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा दिया है. हर रोज किसी न किसी से पूछताछ हो रही है. मास्टर माइंड मिथलेश सिंह अभी भी गिरफ्तार है. सीआईडी की केस डायरी में भी खुलासा हुआ है कि नेपाल में 135 प्रश्न रटवाए गए थे. इसके बावजूद लाखों छात्रों के हित में फैसला नहीं आने की वजह झारखंड सरकार है.''

#WATCH | Ranchi: On Jharkhand High Court quashes state govt’s decision to cancel JSSC CGL exam and recruitment advertisement, a student leader says, "... The High Court's order on the JSSC CGL examination is about the state government's decision to cancel the exam on August 17, 2024. The court had repeatedly asked the government to present strong grounds for the cancellation. The court's verdict suggests that the state government failed to effectively defend its decision..." — ANI (@ANI) November 6, 2026

'स्टूडेंट्स को हताश होने की जरूरत नहीं'

छात्र नेता ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने जयपाल सिंह स्टेडियम में झारखंड के लाखों छात्रों को जो भरोसा दिलाया था कि आप आंदोलन को छोड़िए, हमलोगों ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और मजबूती से कोर्ट में भी पक्ष रखेंगे. लेकिन सरकार ने लाखों छात्रों के साथ विश्वासघात किया है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने अपील करते हुए ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को हताश होने की जरूरत नहीं है. ये सिंगल बेंच का फैसला है और डबल बेंच में हमलोग मजबूती से लड़ेंगे.

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