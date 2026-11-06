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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, छात्र नेता भड़के

JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, छात्र नेता भड़के

जेएसएससी CGL नियुक्तियां रद्द करने के झारखंड सरकार का आदेश HC ने निरस्त कर दिया है, वहीं गड़बड़ियों की जांच जारी रहेगी. इस पर JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Nov 2026 02:51 PM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा और इसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. याचिकाकर्ता के वकील अमृतांश वत्स ने कहा कि आज (06 नवंबर) CGL मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए परीक्षा को रद्द किया गया था. हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 'प्रकाश कुमार' केस के तहत पहले ही कानूनी कार्यवाही हो चुकी है, जिसमें डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था. उन फैसलों में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे.

वकील ने आगे बताया, ''हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी उन निर्देशों और फैसलों को दरकिनार नहीं कर सकते. जांच जारी रहेगी. जांच अधिकारी को इस फैसले से प्रभावित नहीं होना है. जो दोषी होंगे वो बाहर जाएंगे और जो दोषी नहीं हैं, उन्हें नियुक्त किया जाएगा. अब इस मामले में कुछ और नहीं बचा है. यह मामला यहीं समाप्त हो गया है और केस का निपटारा हो गया है."

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JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का राज्य सरकार पर हमला

झारखंड हाई कोर्ट द्वारा JSSC CGL परीक्षा और भर्ती विज्ञापन को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज किए जाने पर JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के छात्र नेता ने कहा, "JSSC CGL परीक्षा पर हाई कोर्ट का यह आदेश, राज्य सरकार द्वारा 17 अगस्त 2024 को परीक्षा रद्द करने के फैसले से जुड़ा है. कोर्ट ने सरकार से बार-बार पूछा था कि परीक्षा रद्द करने के पीछे ठोस आधार क्या हैं. कोर्ट के आज के फैसले से यही लग रहा है कि राज्य सरकार ने मजबूती से अदालत में अपना पक्ष नहीं रखा.'' 

'झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा दिया गया'

उन्होंने आगे कहा, ''राज्य सरकार जो बंद लिफाफे के बारे में बोल रही थी, उसके नाम पर झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा दिया है. हर रोज किसी न किसी से पूछताछ हो रही है. मास्टर माइंड मिथलेश सिंह अभी भी गिरफ्तार है. सीआईडी की केस डायरी में भी खुलासा हुआ है कि नेपाल में 135 प्रश्न रटवाए गए थे. इसके बावजूद लाखों छात्रों के हित में फैसला नहीं आने की वजह झारखंड सरकार है.''

'स्टूडेंट्स को हताश होने की जरूरत नहीं'

छात्र नेता ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने जयपाल सिंह स्टेडियम में झारखंड के लाखों छात्रों को जो भरोसा दिलाया था कि आप आंदोलन को छोड़िए, हमलोगों ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और मजबूती से कोर्ट में भी पक्ष रखेंगे. लेकिन सरकार ने लाखों छात्रों के साथ विश्वासघात किया है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने अपील करते हुए ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को हताश होने की जरूरत नहीं है. ये सिंगल बेंच का फैसला है और डबल बेंच में हमलोग मजबूती से लड़ेंगे.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Jharkhand High Court JSSC JHARKHAND NEWS
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