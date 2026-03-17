Jharkhand: गोड्डा में आदिवासी दंपति और बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, जादू-टोने के शक में वारदात

Jharkhand Murder News: झारखंड के गोड्डा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां देवदानर थाना क्षेत्र के डांग टोला में एक आदिवासी जोड़े और उनके नाबालिग बेटे की कथित रूप से हत्या कर दी गई. घटना सोमवार देर रात हुई और मंगलवार को पुलिस ने उनके शव बरामद किए. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह हत्या जादू-टोने के शक में की गई थी. इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है.

पुलिस अधिकारी अशोक रविदास ने बताया कि अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने माना कि उन्हें पीड़ितों पर जादू-टोना करने का शक था. पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है.

हत्या के पीछे जादू-टोने का शक

एसडीपीओ अशोक रविदास ने मीडिया को बताया कि गोड्डा के डांग टोला में आदिवासी परिवार की हत्या एक सुनियोजित योजना के तहत की गई. प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि मृतक जोड़े और उनके बेटे के खिलाफ रिश्तेदारों ने शक और अफवाहों के आधार पर वारदात अंजाम दी.

अशोक रविदास ने कहा, "अपराधियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें यह विश्वास था कि पीड़ित जादू-टोना कर रहे थे. इस शक के चलते उन्होंने अपनी नासमझी और क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए यह काम किया."

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है. एसडीपीओ ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपराधियों के नेटवर्क और हत्या की साजिश के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

स्थानीय प्रशासन ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस मामले में अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें.