झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. पीरटांड़ थाना क्षेत्र के रोड हरलाडीह गांव में 55 वर्षीय चारो बाश्के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है.

परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, चारो बाश्के के बेटे बबलू बाश्के का तीन दिन पहले सड़क हादसा हुआ था. हादसे में बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक बबलू कोमा में है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

इलाज का खर्च से बढ़ा तनाव

बेटे के इलाज में भारी खर्च आ रहा था. चारो बाश्के लगातार पैसों के इंतजाम में लगे हुए थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जरूरी रकम जुटा पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था.

इलाज का बढ़ता खर्च और बेटे की हालत ने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया. इसी तनाव और आर्थिक दबाव के चलते उन्होंने यह कठोर कदम उठा लिया.

सुबह जब परिजनों और आसपास के लोगों ने चारो बाश्के को फंदे से लटका देखा तो गांव में हड़कंप मच गया. तुरंत पीरटांड़ थाना पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गंभीर सवाल छोड़ गई घटना

इस हृदयविदारक घटना ने एक बार फिर गरीब परिवारों पर इलाज के बढ़ते खर्च और आर्थिक तंगी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गांव के लोग अब भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं और हर किसी की आंखें नम हैं.