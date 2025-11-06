घाटशिला उपचुनाव: 'ममता सरकार के रास्ते पर हेमंत सोरेन सरकार', BJP का हमला, JMM ने किया पलटवार

झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर मंगलवार (11 नवंबर) को उपचुनाव होने हैं. ऐसे में इस सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी ताकत झोंक दी है. घाटशिला उपचुनाव जीतने के लिए इन दलों के कई दिग्गज नेता जमकर प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं.

बीजेपी की तरफ से कई पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं. इसी बीच बंगाल विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी भी झारखंड सरकार पर हमलावर नजर आए.

बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बोला हमला

दोनों ही दल अपने-अपने प्रत्याशी की जीत का दवा कर रहे है. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे बंगाल के विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी नें झारखंड सरकार पर जमकर बरसे.

उन्होंने कहा कि बंगाल की तरह झारखंड सरकार भी राज्य में बांग्लादेशियों को दामाद बनाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है. झारखंड को खत्म किया जा रहा है. झारखंड में ना शिक्षा ना स्वास्थ्य ना रोजगार है. हेमंत सरकार भी ममता सरकार के रास्ते में चल रही हैं.

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में सरकारी अधिकारियों को बालू लूट, माइंस लूट, कोयला लूट में लगाया गया, जिससे सरकार का पेट भर सके. सुवेंदु ने कहा कि घाटशिला की जनता 6 सालों का बदला वोट देकर लेगी. साथ ही कहा कि घाटशिला में भाजपा के प्रत्याशी की जीत होगी.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया बीजेपी के बयानों पर पलटवार

भाजपा के सवाल का जवाब देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राम मिलाई जोड़ी, जहां एक तरफ ममता ने जिसे पहचान दिलाई, शुभेंदु सरकार आज उनके खिलाफ है. वहीं झारखंड में भी कुछ राजनीतिक नेता जिसको पहचान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दी आज वह भी विरोध में है.

उन्होंने कहा कि यह लोग किसी के नहीं तो घाटशिला के कैसे होंगे. सिर्फ बांग्लादेशी बोलकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं. उनका कहना है कि जनता इसका जवाब देगी. सुवेंदु अधिकारी कुछ साल पहले झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तो उन लोगों ने क्या किया? झारखंड में बाहरी नेताओं पर झारखंड की जनता का भरोसा नहीं होता है.

इस दौरान उन्होंने चंपाई सोरेन पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हमारे कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी बीजेपी के साथ हैं. उन्होंने भी सुवेंदु अधिकारी की तरह विश्वासघात किया है. अगर कोई विश्वासघात कर सकता है तो वह जनता के साथ क्या करेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.