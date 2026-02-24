हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडगोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दुमका! बेखौफ अपराधियों ने DIG ऑफिस के बाहर शख्स को मारी गोली

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला दुमका! बेखौफ अपराधियों ने DIG ऑफिस के बाहर शख्स को मारी गोली

Dukma Firing News: दुमका में डीआईजी कार्यालय के पास अपराधियों ने अरुण सिंह को गोली मार दी. गंभीर हालत में उन्हें आसनसोल रेफर किया गया है और पुलिस जांच में जुटी है.

By : विकास साह | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 24 Feb 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के दुमका से अपराधियों द्वारा पुलिस-प्रशासन को सीधे तौर पर खुली चुनौती देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने शहर के बीचों-बीच, वो भी डीआईजी (DIG) कार्यालय के ठीक पास, 24 फरवरी की सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

इस वारदात में संथाल परगना मजदूर मोटर संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष अरुण सिंह को अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी है. हालत बेहद नाजुक है और उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेफर किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

कानून-व्यवस्था को ताक पर रखने वाली यह घटना 24 फरवरी सुबह करीब 6 बजे की है. अरुण सिंह रोज की तरह अपने गिलान पाड़ा स्थित घर से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे. तभी नगर थाना क्षेत्र के डीआईजी कार्यालय के पास, पीछे से आ रहे पल्सर बाइक सवार दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

एक गोली सीधे अरुण सिंह को जा लगी और वे खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बड़े ही आराम से मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में अरुण सिंह को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज (PJMC) अस्पताल ले जाया गया. लेकिन हालत बेहद गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तुरंत बेहतर इलाज के लिए आसनसोल रेफर कर दिया है.

हादसे के बाद पूरे इलाके की घेराबांदी की गई

घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार तुरंत दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों को खंगाल रही है, ताकि हमलावरों का सुराग मिल सके.

पहले भी हो चुके हैं अरुण सिंह पर हमले

आपको बता दें कि अरुण सिंह पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले, पिछले साल अप्रैल 2025 में भी कोर्ट परिसर के पास अपराधियों ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की थी. लेकिन उस वक्त अरुण सिंह ने गजब की बहादुरी दिखाते हुए अपराधियों से लोहा लिया था, जिसके बाद बदमाश अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए थे.

लेकिन आज की इस वारदात ने दुमका की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. डीआईजी दफ्तर के पास सुबह-सुबह इस तरह की सरेआम फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. आखिर इन अपराधियों के पीछे कौन है? और उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? पुलिस जांच में जुटी है.

Published at : 24 Feb 2026 02:10 PM (IST)
Dumka News Jharkhand News
