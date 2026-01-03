हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए साल पर सीएम हेमंत सोरेन से अधिकारियों ने की मुलाकात, कहा- झारखंड को बनाएंगे मजबूत राज्य

नए साल पर सीएम हेमंत सोरेन से अधिकारियों ने की मुलाकात, कहा- झारखंड को बनाएंगे मजबूत राज्य

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दीं. सीएम ने सभी के सहयोग से झारखंड को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 03 Jan 2026 02:09 PM (IST)
नए साल के आगमन पर झारखंड के कई वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें नववर्ष 2026 की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भी सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि सभी के सहयोग एवं प्रयासों से झारखंड को एक सशक्त राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक, उद्योग सचिव अरवा राजकमल, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव के श्रीनिवासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव पूजा सिंघल शामिल थे. इसके अलावा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची के निदेशक मनीष रंजन, परिवहन आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, वित्त विभाग के विशेष सचिव संदीप सिंह, जल जीवन मिशन के प्रबंध निदेशक रमेश घोलप ने भी मुख्यमंत्री को नववर्ष की बधाई दी.

जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी दी बधाई

धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, गढ़वा के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव, धनबाद के नगर आयुक्त आशीश गंगवार, हजारीबाग के नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता, पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, धनबाद के उप विकास आयुक्त सन्नी राज, हजारीबाग की उप विकास आयुक्त रिया सिंह और धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दीं.

पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों की उपस्थिति

मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले पुलिस पदाधिकारियों में एसीबी एडीजी प्रिया दुबे, सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज, आईजी प्रोविजन मयूर पटेल कन्हैयालाल, आईजी मुख्यालय सुदर्शन प्रसाद मंडल, डीआईजी एसीबी चंदन सिन्हा, डीआईजी एसीबी शैलेंद्र कुमार वर्णवाल, डीआईजी विशेष शाखा नौशाद आलम, डीआईजी बोकारो आनंद प्रकाश, डीआईजी हजारीबाग अंजनी कुमार झा शामिल थे.

इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, पाकुड़ पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, सीआईडी एसपी एहतेशाम वकारिब, रांची के सिटी एसपी पारस राणा, रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, एसीबी की एसपी श्रुति एवं एसीबी एएसपी निखिल राय ने भी मुख्यमंत्री को नववर्ष की बधाई दी.

अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की उपस्थिति

सीसीएल के सीएमडी एनके सिंह, रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम सूची सिंह, महाधिवक्ता राजीव रंजन, अपर महाधिवक्ता अशोक कुमार, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ जमाल अहमद, एनएचएआई झारखंड के रिजनल अफसर मुकुंद अतरदे और झारखंड में केंद्रीय सड़क मंत्रालय के रिजनल ऑफिसर अभिलाष श्रीवास्तव ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें नव वर्ष की बधाई दी.

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए अपनी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग एवं सामूहिक प्रयासों से झारखंड को एक मजबूत और सशक्त राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, "वर्ष 2026 सभी के जीवन में खुशियां तथा सुख-समृद्धि लाए और राज्य में शांति-सद्भाव का वातावरण बना रहे.हम सभी मिलकर झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे."

यह शिष्टाचार भेंट कार्यक्रम नए साल में प्रशासनिक तालमेल और सहयोग की भावना को दर्शाता है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है.

Published at : 03 Jan 2026 02:09 PM (IST)
Jharkhand News HEMANT SOREN
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

