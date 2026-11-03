परिवार संग नानी के घर सरायकेला पहुंचे CM हेमंत सोरेन, निभाई ये खास रस्म

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी मां रूपी सोरेन के निधन और श्राद्ध कर्म लिए अपनी नानी के घर पहुंचें, जहां उन्होंने इससे जुड़ी रस्मों को अदा किया. सीएम सोरेन ने जिवीराड़ेज की परंपरा निभाने के लिए चांडिल पहुंचे.

दरअसल झारखंड के प्रमुख आदिवासी संथाल समाज की परंपरा में मान्यता है कि मां के निधन के बाद बेटे को उनके ननिहाल लेकर आते हैं, ताकि मां के नहीं रहने के बाद भी उसका ननिहाल से रिश्ता और जुड़ाव बना रहे. इस दौरान नानी घर में पैर धोकर स्वागत किया जाता है और भोजन कराने की परंपरा निभाई जाती है.

बताया जाता है कि नानी घर के सुतक को दूर किया जाता है. इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री के मामा गुरुचरण किस्कू और चारु चांद किस्कू ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत कर ससम्मान घर में प्रवेश कराया. ननिहाल पहुंचने पर परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार का पारंपरिक स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री पारिवारिक रस्म और कार्यक्रमों में शामिल हुए.

1 घंटे बाद पहुंचीं सीता सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने के बाद 1 घंटे विलंब से जमा की पूर्व विधायक एवं सोरेन परिवार की बड़ी बहू बीजेपी की महिला नेता सीता सोरेन अपनी बेटी के साथ अपने दिवंगत पति के ननिहाल पहुंचीं और पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुईं. जिसने चर्चाओं का बाजार और गर्म कर दिया है हालांकि वे भी प्रवेश करते साथ परंपराओं में भाग लेते हुए देखी गईं.

पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले सीएम

बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से चांडिल पहुंचे. सबसे पहले चांडिल डैम आईबी में विधायक सविता महतो, जिले के डीसी-एसपी सहित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने औपचारिक मुलाकात की. कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ चांडिल डैम का भ्रमण किया और फिर अपने ननिहाल भालुकोचा कांगलाडीह के लिए रवाना हुए.

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. वहीं उनसे मिलने के लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी तांता लगा रहा. इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतउल्लाह खान, झामुमो के जिलाध्यक्ष डॉ. शुभेंदु महतो, गम्हरिया के प्रखंड अध्यक्ष भोमरा माझी झामुमो नेता कृष्णा बास्के, डब्बा सोरेन सहित कई लोग मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने सभी से मुलाकात की और हाल जाना.

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