हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: CCTV, 18 टीचर और 12 पुलिसवाले! परीक्षा देने वाले 1 लड़के के लिए छावनी में बदला केंद्र

झारखंड: CCTV, 18 टीचर और 12 पुलिसवाले! परीक्षा देने वाले 1 लड़के के लिए छावनी में बदला केंद्र

गढ़वा जिले में संगीत विषय के अकेले छात्र शंकर कुमार सिंह के लिए परीक्षा केंद्र पर एक मजिस्ट्रेट, 18 पर्यवेक्षक और 12 पुलिसकर्मी तैनात कर CCTV निगरानी में परीक्षा कराई गई, जो जिले में चर्चा का विषय है.

By : एबीपी झारखंड डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

Jharkhand News: देशभर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं और नकल पर रोक लगाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस बीच झारखंड के गढ़वा जिले से एक अनोखा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. गढ़वा जिले के एकमात्र छात्र शंकर कुमार सिंह की परीक्षा लेने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की है. 

शंकर कुमार सिंह नामक छात्र हरहे ने अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में मैट्रिक परीक्षा के दौरान संगीत विषय का चुनाव किया था, जिसमें वह अकेला छात्र था. इसलिए, परीक्षा केंद्र में असाधारण सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था तैनात की गई थी. परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, ताकि परीक्षा की हर गतिविधि की रिकॉर्डिंग हो सके. इतना ही नहीं, वहां पर 18 पर्यवेक्षक और 12 पुलिसकर्मी केंद्र पर मौजूद थे ताकि परीक्षा निष्पक्ष और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके. 

406 पंजीकृत छात्रों वाला सामान्य केंद्र

हरहे अपग्रेडेड मिडिल स्कूल को आमतौर पर जिले के कई क्षेत्रों के 406 छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया गया था. इनमें रामकांडा के अनुसूचित जाति आवासीय स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्र शामिल थे. अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा के दौरान केवल तीन छात्र अनुपस्थित रहे. 

केंद्र अधीक्षक की प्रतिक्रिया

हरहे केंद्र के अधीक्षक हर्ष ज्योति शुक्ला ने बताया कि छात्रों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे. उन्होंने जोर दिया कि परीक्षा पूरी तरह से CCTV निगरानी के तहत आयोजित की गई और सुरक्षा के हर पहलू का ध्यान रखा गया. उनका कहना था कि ऐसी तैयारी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण सुनिश्चित करती है.

चर्चा का विषय बना अकेला परीक्षार्थी

सिर्फ एक छात्र के लिए इतनी व्यापक तैनाती ने जिले में इस घटना को चर्चा का विषय बना दिया. विशेष रूप से इस साल, जब झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं को कड़ी निगरानी में आयोजित किया गया, तब इस असाधारण तैयारी ने प्रशासन की गंभीरता और जिम्मेदारी को सामने रखा.

इस तरह, शंकर कुमार सिंह की परीक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयास और तैयारी का प्रतीक बनी, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे प्रशासन छात्रों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. 

Published at : 18 Feb 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Jharkhand News JHARKHAND Matriculation Exam Harhe Upgraded Middle School
