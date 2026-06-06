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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में बदला राज्यसभा चुनाव का समीकरण, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से हलचल तेज

झारखंड में बदला राज्यसभा चुनाव का समीकरण, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से हलचल तेज

Rajyasabha Election: झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने प्रो. गौरव वल्लभ को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस के प्रणव झा के मुकाबले आर्थिक विशेषज्ञ गौरव की एंट्री से मुकाबला ज्ञानबल vs संगठन का हो गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 06 Jun 2026 01:06 PM (IST)
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झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने प्रो. गौरव वल्लभ को मैदान में उतारकर चुनावी समीकरण बदल दिए हैं. कहा जा रहा है कि इस बार धनबल के बजाय ज्ञानबल और बौद्धिक बहस का मुकाबला देखने को मिल सकता है. कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है.

पहली सीट पर झामुमो की जीत तय

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव होने हैं. पहली सीट पर झामुमो प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है. दूसरी सीट पर असली मुकाबला होगा, जहां जीत के लिए 28 विधायकों का समर्थन जरूरी है. फिलहाल भाजपा के पास 24 विधायक हैं, इसलिए दोनों पक्षों को वोट प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी. प्रो. गौरव वल्लभ एक्सएलआरआई जमशेदपुर में प्रोफेसर हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य हैं. उनकी उम्मीदवारी को भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है. 

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गौरव वल्लभ की राजनीतिक यात्रा

गौरव वल्लभ लंबे समय से आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने 2010 में भाजपा के थिंक टैंक से जुड़कर काम शुरू किया. 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी पुस्तक ‘Politics of Performance’ का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. 

पार्टी में कुछ दिक्कत हुई तो 2018 में वह कांग्रेस में शामिल हुए और जमशेदपुर पूर्व व राजस्थान की उदयपुर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली. अप्रैल 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फिर भाजपा का दामन थामा और पार्टी के प्रमुख आर्थिक चेहरों में शामिल हो गए.

इस बार का चुनाव परंपरागत सौदेबाजी और क्रॉस वोटिंग से अलग बौद्धिक एवं वैचारिक मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है. कांग्रेस ने संगठन और राजनीतिक अनुभव पर जोर दिया है, जबकि भाजपा ने आर्थिक नीति के विशेषज्ञ को मैदान में उतारा है. झारखंड में अलग राज्य बनने के बाद राज्यसभा चुनाव अक्सर सौदेबाजी का केंद्र रहे हैं, लेकिन गौरव वल्लभ की एंट्री ने इस बार चर्चा का स्वर बदल दिया है. गौरव के उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है.

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Published at : 06 Jun 2026 01:06 PM (IST)
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