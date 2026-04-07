हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand News: अखाड़े में तब्दील हुआ दुमका कोर्ट परिसर, पतियों ने रचाई दूसरी शादी तो पहली पत्नियों ने काटा बवाल

Jharkhand News: अखाड़े में तब्दील हुआ दुमका कोर्ट परिसर, पतियों ने रचाई दूसरी शादी तो पहली पत्नियों ने काटा बवाल

Dumka News: दुमका कोर्ट परिसर सोमवार को उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब पहली पत्नियों ने अपने पतियों को दूसरी शादी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

By : एबीपी झारखंड डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 Apr 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड की उपराजधानी दुमका का कोर्ट के बाहर उस समय 'रणक्षेत्र' तब्दील हो गया, जब कोर्ट मे अपने इंसाफ के लिये दो अलग-अलग महिलायें पहुंची हुई थी. दुमका कोर्ट में परिसर में सोमवार (6 अप्रैल 2026) को यहां कानून की दलीलों से ज्यादा थप्पड़ और चीखें सुनाई दीं. दरअसल, यह मामला 'पति, पत्नी और वो' का नहीं, बल्कि एक नहीं, बल्कि दो-दो महिलाओं ने अपने दगाबाज पतियों को रंगे हाथों पकड़ा और फिर जो हुआ, वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, पहला मामला मसलिया थाना क्षेत्र का है. यहां डुमरी गांव के नुरेमान अंसारी अपनी पहली पत्नी सबेरा खातून को बिना बताए दूसरी शादी कर चुके थे. जैसे ही नुरेमान कोर्ट पहुंचा, सबेरा और उसके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. फिर क्या था? कोर्ट परिसर के बाहर नुरेमान पर लप्पड़-थप्पड़ की ऐसी बारिश हुई कि सुरक्षाकर्मी भी दंग रह गए.

पति पर पत्नी ने चोरी-छिपे दूसरी शादी का लगाया आरोप

पत्नी का आरोप है कि पति ने न तो उसे तलाक दिया और न ही साथ रखा, बल्कि चोरी-छिपे दूसरी शादी कर ली. आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद नगर थाना पुलिस नुरेमान और उसकी पत्नी को थाने ले गई है. अभी पहला मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जरमुंडी की मनकी देवी ने मोर्चा खोल दिया. 

...और जब पति का पैर पकड़कर जमीन पर बैठ गई पहली पत्नी

वहीं, जरमंडी की मनकी जिनकी उम्र यही कोई 50 साल रही होगी. उन्होंने अपने पति रामभरण दास को कोर्ट परिसर में दबोच लिया. आरोप वही— 16 साल के साथ को भुलाकर पति ने दूसरी शादी कर ली. यहां नजारा और भी भावुक और हैरान करने वाला था. जब आरोपी पति रामभरण भागने की कोशिश करने लगा, तो मनकी देवी ने उसके पैर पकड़ लिए और जमीन पर बैठ गई. करीब एक घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. 

घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल

दिलचस्प बात यह थी कि मौके पर दूसरी पत्नी के पिता भी मौजूद थे, जो रामभरण से अपनी बेटी का पता पूछ रहे थे. इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर समाज के उस कड़वे सच को सामने ला दिया है, जहां महिलाएं अपने हक के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं. हालांकि, दुमका कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल, दोनों मामले पुलिस के पास हैं और जांच जारी है.

Input By : विकास शाह
और पढ़ें
Published at : 07 Apr 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Dumka News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
Jharkhand News: अखाड़े में तब्दील हुआ दुमका कोर्ट परिसर, पतियों ने रचाई दूसरी शादी तो पहली पत्नियों ने काटा बवाल
अखाड़े में तब्दील हुआ दुमका कोर्ट परिसर, पतियों ने रचाई दूसरी शादी तो पहली पत्नियों ने काटा बवाल
झारखंड
सरायकेला में सील फैक्ट्री से करोड़ों के सामान गायब होने का आरोप, बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का दावा
सरायकेला में सील फैक्ट्री से करोड़ों के सामान गायब होने का आरोप, बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का दावा
झारखंड
Latehar News: झारखंड पुलिस अभियान का बड़ा असर, लातेहार में 5 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली का सरेंडर
झारखंड पुलिस अभियान का बड़ा असर, लातेहार में 5 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली का सरेंडर
झारखंड
रांची में महिला और उसकी बेटी के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में तीन लोग गिरफ्तार
रांची में महिला और उसकी बेटी के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में तीन लोग गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
‘नेताओं की हत्या से नहीं रुकेगा ईरान’, US अटैक पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर अगले 48 घंटे भारी! नोएडा, आगरा समेत 50 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
यूपी पर अगले 48 घंटे भारी! नोएडा, आगरा समेत 50 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन बोले- BJP ने बनाया मजाक
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओ'ब्रायन
आईपीएल 2026
KKR vs PBKS: अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
अगर कट-ऑफ टाइम तक शुरू नहीं हुआ 5-5 ओवर का मैच? तो कैसे होगा विजेता का फैसला
विश्व
Explained: अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर, कैसे ईरान जंग ने बदला हवा का रुख
अब नहीं चलेगी अमेरिका की हुकूमत! कैसे ईरान युद्ध के बाद मल्टीपोलर की ओर बढ़ रहा वर्ल्ड ऑर्डर?
हेल्थ
Excessive Yawning Causes: बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
बार-बार आ रही है जम्हाई तो हल्के में न लें, जानें किन-किन बीमारियों का खतरा?
ट्रेंडिंग
चीन में 30 हजार में मिल रहा प्रीमियम फ्लैट! यूजर्स बोले- ये तो बेंगलुरु-मुंबई से भी सस्ता
चीन में 30 हजार में मिल रहा प्रीमियम फ्लैट! यूजर्स बोले- ये तो बेंगलुरु-मुंबई से भी सस्ता
जनरल नॉलेज
Crude Oil: कच्चे तेल की कमी से किन बिजनेस पर असर, पेट्रोल-डीजल के अलावा कहां होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
कच्चे तेल की कमी से किन बिजनेस पर असर, पेट्रोल-डीजल के अलावा कहां होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget