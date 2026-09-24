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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडSIR में जवाहर लाल नेहरू-राजीव गांधी की एंट्री! BJP सांसद का दावा- वो चाहते थे हर 6 महीने में...

SIR में जवाहर लाल नेहरू-राजीव गांधी की एंट्री! BJP सांसद का दावा- वो चाहते थे हर 6 महीने में...

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि प्रथम प्रधानमंंत्री जवाहर लाल नेहरू चाहते थे कि हर 6 महीने में एसआईआर हो. दुबे ने कहा कि राजीव गांधी ने SIR की परंपरा शुरू की.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 24 Sep 2026 01:14 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में उठे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया है. झारखंड स्थित देवघर से सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हर 6 महीने में SIR हो.  

दुबे ने कहा कि  1951-52 में जब चुनाव आयोग बना तब नेहरू चाहते थे कि हर 6 महीने में SIR हो लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होगा इसलिए 5 साल पर कराने पर फैसला हुआ.

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इतना ही नहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में संशोधन आया तब सन् 87 में SIR की परंपरा की शुरुआत हुई. 

बीजेपी सांसद ने कहा कि SIR एक सतत प्रक्रिया है. लिंगदोह (जेम्स माइकल लिंगदोह, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त)के बाद ये हुआ नहीं था. अब ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं तो इसमें इतनी परेशान क्या है.

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इलेक्शन कमिश्नर लड़े चुनाव, बने राज्यपाल- दुबे

ECI विवाद पर BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, रिटायरमेंट के बाद पूर्व चुनाव आयुक्तों को सरकार में पद दिए गए. रमा देवी से लेकर TN शेषन तक कई उदाहरण हैं. दुबे ने कहा कि रमा देवी इलेक्शन कमिश्नर हुईं और हिमाचल की गवर्नर बनीं. एमएस गिल कांग्रेस के मंत्री बन गए. टीएन शेषन, गांधीनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े. हजारों की उदाहरण हैं. सुकुमार सेन से लेकर टीएन शेषन और एमएस गिल की जो परंपरा है, वो (कांग्रेस) उसके संवाहक हैं.

दुबे ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि सभी फैसले सामूहिक और ज़िम्मेदारी से लिए गए.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 24 Sep 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Jawaharlal Nehru Rajiv Gandhi ECI Nishikant Dubey SIR JHARKHAND NEWS
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