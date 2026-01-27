जमशेदपुर: उद्योगपति का लापता बेटा कैरव गांधी 15 दिन बाद सकुशल बरामद, परिवार को सौंपा गया

झारखंड के जमशेदपुर में बीती 13 जनवरी को नामी उद्यमी और एसिया उपाध्यक्ष देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी का अपहरण हो गया था. जिसे पुलिस ने 15 दिन बाद सोमवार को सकुशल बरामद कर लिया है और लगभग 4:30 बजे परिजनों को सौंप दिया. जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली. इस मामले में राज्य के डीजीपी ने भी पहुंचकर जल्द बरामदगी के निर्देश दिए थे. अभी इस मामले में पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है.

पुत्र की सकुशल वापसी के बाद अब परिवार ने भी चुप्पी साध ली है. लेकिन अभी कई सवाल हैं, जिनका जबाब पुलिस और परिवार से मिलना बाकी है. आखिर कैसे कैरव अचानक लापत हो गया और अब अचानक सकुशल बरामद हो गया ? फिलहाल पुलिस के बयान की प्रतीक्षा की जा रही है.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें कि बीते 13 जनवरी को कैरव गांधी के अचानक लापता होने की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी थी. राजनीतिक, व्यवसायिक और सामाजिक हलकों में इस मामले को लेकर लगातार चर्चा और चिंता बनी हुई थी. परिजनों ने भी उनकी सुरक्षित वापसी की अपील की थी. फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.

डीजीपी ने भी लिया था जायजा

पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की जांच जारी है और बरामदगी से जुड़े पहलुओं को सार्वजनिक करने से पहले तथ्यों की पुष्टि की जा रही है. शहरवासियों ने कैरव गांधी की सुरक्षित वापसी पर राहत की सांस ली है. विदित हो कि दो दिन पूर्व डीजीपी तदाशा मिश्रा शहर पहुंची थी और कैरव गांधी से जुड़े मामले की जानकारी ली थी. हालांकि जमशेदपुर पुलिस कप्तान ने इसे रूटीन वर्क कहा था. अब सबकी निगाहें कैरव गांधी के परिवार और पुलिस के आधिकारिक बयान पर टिका है.