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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडजमशेदपुर में खूनी पारिवारिक विवाद! बड़े ने छोटे डॉक्टर भाई को मारी गोली

जमशेदपुर में खूनी पारिवारिक विवाद! बड़े ने छोटे डॉक्टर भाई को मारी गोली

जमशेदपुर में सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉ ओपी आनंद को उनके ही सगे भाई ने गोली मार दी. उन्हें नाजुक हालत में TMH में भर्ती कराया गया है. घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Nov 2026 07:15 AM (IST)
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झारखंड में जमशेदपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र से सोमवार रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां भाई ने ही भाई को गोली मार दी. रात बजे 11 सेव लाइफ अस्पताल के संचालक डॉ. ओपी आनंद को उनके सगे भाई और गायत्री शिक्षा निकेतन के संचालक सत्य प्रकाश सुधांशु ने कथित तौर पर गोली मार दी. गोली डॉक्टर की पीठ में लगी है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल डॉ. आनंद को तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल यानी TMH ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी और छानवीन शुरू कर दी. घटना के बाद से आरोपी फरार है.

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पत्नी ने दी थी सूचना 

आरआईटी थाना प्रभारी रविकांत पाराशर ने बताया कि डॉ. ओपी आनंद की पत्नी ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी. पत्नी ने बताया कि सत्य प्रकाश सुधांशु ने ही उनके पति को गोली मारी है. सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू कर दी.

प्रारंभिक तौर पर घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन गोली चलाने की वास्तविक वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है. घटना के बाद से आरोपी सत्य प्रकाश सुधांशु का मोबाइल स्विच ऑफ है और वह फरार है. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और हथियार की तलाश कर रही है.

आरोपी भाई ने ही अस्पताल में भर्ती कराया 

इस मामले में चौंकाने वाली प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि गोली मारने के आरोपी बड़े भाई सत्य प्रकाश सुधांशु ने ही अस्पताल में अपने घायल छोटे भाई डॉ. ओपी आनंद को अस्पताल लेकर पहुंचा और अस्पताल में एडमिट कराने के बाद वह मौके से फरार बताया जा रहा है.

उधर डॉ ओपी आनंद के प्राइवेट गार्ड ने बताया कि वह जिम करके वापस आए थे. हम लोग निकल रहे थे. इसके कुछ देर बाद ही गोली चलने की जानकारी मिली. बाकी घटना के बाद क्या हुआ इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है.

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Input By : नीरज तिवारी
Published at : 03 Nov 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Jamshedpur News JHARKHAND NEWS
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