झारखंड: LPG सिलेंडर को लेकर मंत्री इरफान अंसारी का प्रदर्शन, रिक्शा चलाकर पहुंचे विधानसभा

अमेरिका-इजरायल और ईरान में जंग के बीच झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में महंगाई चरम पर है. पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बढ़ते दामों से पूरे देश के साथ-साथ झारखंड की जनता में भारी आक्रोश है. इसके साथ ही उन्होंने अनोखा प्रदर्शन भी किया. मंत्री इरफान अंसारी और नेहा तिर्की रिक्शा चलाते हुए विधानसभा पहुंचे.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''रसोई गैस की कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है. माताएं-बहनें गैस के लिए परेशान हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है. इसी के विरोध में आज मैं और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे, ताकि केंद्र सरकार को यह संदेश दिया जा सके कि जब जनता महंगाई से जूझ रही है, तो हम भी उसी पीड़ा को महसूस करते हुए उनकी आवाज उठा रहे हैं.''

केंद्र की भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बढ़ते दामों से पूरे देश के साथ-साथ झारखंड की जनता में भारी आक्रोश है। रसोई गैस की कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। माताएं-बहनें गैस के लिए परेशान हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है।

इसी के… pic.twitter.com/OrFj4OfWiN — Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) March 13, 2026

केंद्र के खिलाफ आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

झारखंड के मंत्री अंसारी ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी. उन्होंने लिखा, ''अगर केंद्र सरकार ने तुरंत पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम कम नहीं किए, तो हालात ऐसे बनेंगे कि जनता के साथ-साथ हम सब सड़कों पर उतरेंगे. झारखंड में केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन होगा और जनता अपने अधिकार के लिए लड़ने को मजबूर होगी.''

LPG सिलेंडर के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा-अंसारी

उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ''आज झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का जीवन बेहद मुश्किल बना दिया है. माताओं और बहनों को एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. छोटे उद्योग और व्यवसाय बंद होने की कगार पर हैं, और ईंधन और गैस की ऊंची कीमतों के कारण कई तो पहले ही बंद हो चुके हैं. यह एक बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति है. क्या यही वह वादा था जो 'अच्छे दिन' के रूप में किया गया था?''

महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी- इरफान अंसारी

मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र से मांग की है कि झारखंड के लोगों के लिए एलपीजी गैस की पर्याप्त आपूर्ति तुरंत सुनिश्चित की जाए और पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में राहत दी जाए. उन्होंने आगे कहा, ''महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है. शादी-विवाह और त्योहारों के मौसम में भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। छोटे उद्योग और कारखाने ठप हो रहे हैं, कारोबार बर्बाद हो रहे हैं और कई परिवार गरीबी और भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं. ऐसे हालात में केंद्र सरकार क्या कर रही है, यह समझना मुश्किल है.''