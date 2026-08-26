'BJP की सोच पर तरस आता है', हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर भड़के इरफान अंसारी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाल ही में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 'दिमागी नक्सल' करार देते हुए एक एक्स पोस्ट शेयर किया था. एआई जनरेटेड इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से झारखंड की सियासत में बवाल हो गया है. सोरेन सरकार में कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी अब बीजेपी पर हमलावर हैं. उन्होंने चेतावनी देने के लहजे में कहा है कि बीजेपी को माफी मांगनी होगी, सीएम का अपमान सहा नहीं जाएगा.

दरअसल, झारखंड बीजेपी के एक्स हैंडल से बीते 24 अगस्त को एक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसमें हेमंत सोरेन की एआई के जरिए एक तस्वीर बनाई गई और लिखा गया, "दिमागी नक्सल ही युवाओं से छल करने का सोच सकता है."

#WATCH | Ranchi | On the state BJP calling CM Hemant Soren a 'mental Naxal', Jharkhand Minister Irfan Ansari said, "...I pity their mindset. Does 'mental Naxal' essentially mean 'mental terrorist'? ...If the BJP has said this, they must apologize. I issue a strong challenge to… pic.twitter.com/ID0zhXHk4h — ANI (@ANI) August 26, 2026

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'बीजेपी की सोच पर तरस आता है'

अब कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी के इस पोस्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा, "बीजेपी की सोच पर मुझे तरस आता है. दिमागी नक्सल का मतलब दिमागी 'टेररिस्ट' ही हुआ न? इन बीजेपी वालों की क्या सोच है आप ही देखिए. हमारे देश के जेन-ज़ी बच्चे, जो दिमाग के तेज होते हैं. जब उन्हें कंट्रोल नहीं कर सके तो उन्हें 'दिमागी नक्सल' बता दिया. आज मैं यह बात कहता हूं कि बीजेपी को माफी मांगनी होगी."

युवाओं के भविष्य की बलि चढ़ाकर कब तक चलेगी आपकी हिटलरशाही, @HemantSorenJMM जी?



'दिमागी नक्सल' ही युवाओं से छल करने का सोच सकता है। एक तरफ JPSC-JSSC घोटाला और पेपर लीक की लंबी कतार है, तो दूसरी तरफ जब हक मांगने युवा सड़क पर उतरते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, आंदोलन दबाया… pic.twitter.com/p4DKwyA8O0 — BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) August 24, 2026

'यह झारखंड है, दिल्ली या गुजरात नहीं'- इरफान अंसारी

वहीं, हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर इरफान अंसारी ने कहा, "मैं बीजेपी को कड़ी चुनौती देता हूं. यह झारखंड है, दिल्ली या गुजरात नहीं है. छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश नहीं है. आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमारे मुख्यमंत्री पर ऐसी टिप्पणी की? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीब के नेता हैं, जनता के नेता हैं. उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं सहा है. वह सभी धर्मों को लेकर चलते हैं. इस तरह की टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर बीजेपी ने कथित टिप्पणी की है, तो उसे माफी मांगनी होगी."

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