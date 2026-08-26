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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड'BJP की सोच पर तरस आता है', हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर भड़के इरफान अंसारी

'BJP की सोच पर तरस आता है', हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर भड़के इरफान अंसारी

इरफान अंसारी ने बीजेपी को चुनौती दी है कि यह झारखंड है, दिल्ली-गुरजात या छत्तीसगढ़ नहीं. झारखंड के सीएम का अपमान किया है तो बीजेपी को माफी मांगनी होगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Aug 2026 12:21 PM (IST)
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाल ही में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 'दिमागी नक्सल' करार देते हुए एक एक्स पोस्ट शेयर किया था. एआई जनरेटेड इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से झारखंड की सियासत में बवाल हो गया है. सोरेन सरकार में कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी अब बीजेपी पर हमलावर हैं. उन्होंने चेतावनी देने के लहजे में कहा है कि बीजेपी को माफी मांगनी होगी, सीएम का अपमान सहा नहीं जाएगा.

दरअसल, झारखंड बीजेपी के एक्स हैंडल से बीते 24 अगस्त को एक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसमें हेमंत सोरेन की एआई के जरिए एक तस्वीर बनाई गई और लिखा गया, "दिमागी नक्सल ही युवाओं से छल करने का सोच सकता है." 

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'बीजेपी की सोच पर तरस आता है'

अब कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी के इस पोस्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा, "बीजेपी की सोच पर मुझे तरस आता है. दिमागी नक्सल का मतलब दिमागी 'टेररिस्ट' ही हुआ न? इन बीजेपी वालों की क्या सोच है आप ही देखिए. हमारे देश के जेन-ज़ी बच्चे, जो दिमाग के तेज होते हैं. जब उन्हें कंट्रोल नहीं कर सके तो उन्हें 'दिमागी नक्सल' बता दिया. आज मैं यह बात कहता हूं कि बीजेपी को माफी मांगनी होगी."

'यह झारखंड है, दिल्ली या गुजरात नहीं'- इरफान अंसारी

वहीं, हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर इरफान अंसारी ने कहा, "मैं बीजेपी को कड़ी चुनौती देता हूं. यह झारखंड है, दिल्ली या गुजरात नहीं है. छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश नहीं है. आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमारे मुख्यमंत्री पर ऐसी टिप्पणी की? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीब के नेता हैं, जनता के नेता हैं. उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं सहा है. वह सभी धर्मों को लेकर चलते हैं. इस तरह की टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर बीजेपी ने कथित टिप्पणी की है, तो उसे माफी मांगनी होगी."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 26 Aug 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
BJP Irfan Ansari Hemant Soren Jharkhand News 
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