झारखंड में तकरार के बीच CM हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई, रिप्लाई भी मिला

झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की हार के बाद महागठबंधन में सियासी तकरार देखने को मिल रही है. इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी. उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रायबरेली से कांग्रेस सांसद को बधाई दी है. इस बधाई संदेश पर राहुल गांधी ने शुक्रिया अदा किया है और साथ मिलकर झारखंड के विकास के लिए काम करते रहने का भरोसा दिलाया.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन की अनेक-अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार. मरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं.''

झारखंड की प्रगति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने जवाब में एक्स पर लिखा, ''आपकी शुभकामनाओं और स्नेह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हेमंत सोरेन जी. झारखंड की प्रगति और जल, जंगल, ज़मीन के अधिकारों की रक्षा के लिए हम मिलकर तत्परता से काम करते रहेंगे.''

आपकी शुभकामनाओं और स्नेह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हेमंत सोरेन जी।



झारखंड की प्रगति और जल, जंगल, ज़मीन के अधिकारों की रक्षा के लिए हम मिलकर तत्परता से काम करते रहेंगे। https://t.co/KOeHkaD6mN — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 19, 2026

कल्पना सोरेन ने दी बधाई तो क्या बोले राहुल गांधी?

सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम से विधायक कल्पना सोरेन ने एक्स पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर बधाई संदेश में लिखा, ''लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना करती हूं.'' इसके जवाब में राहुल गांधी ने लिखा, ''कल्पना जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.''

बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार (19 जून) को पार्टी में उत्साह का माहौल देखा गया. कई जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं के रोजगार, बेरोजगारी और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

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