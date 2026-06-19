झारखंड में तकरार के बीच CM हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई, रिप्लाई भी मिला
Rahul Gandhi Birthday: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की अनेक-अनेक बधाई. मरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की हार के बाद महागठबंधन में सियासी तकरार देखने को मिल रही है. इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी. उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रायबरेली से कांग्रेस सांसद को बधाई दी है. इस बधाई संदेश पर राहुल गांधी ने शुक्रिया अदा किया है और साथ मिलकर झारखंड के विकास के लिए काम करते रहने का भरोसा दिलाया.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन की अनेक-अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार. मरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं.''
लोकसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री @RahulGandhi जी को जन्मदिन की अनेक-अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) June 19, 2026
मरांग बुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं।
झारखंड की प्रगति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने जवाब में एक्स पर लिखा, ''आपकी शुभकामनाओं और स्नेह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हेमंत सोरेन जी. झारखंड की प्रगति और जल, जंगल, ज़मीन के अधिकारों की रक्षा के लिए हम मिलकर तत्परता से काम करते रहेंगे.''
आपकी शुभकामनाओं और स्नेह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हेमंत सोरेन जी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 19, 2026
झारखंड की प्रगति और जल, जंगल, ज़मीन के अधिकारों की रक्षा के लिए हम मिलकर तत्परता से काम करते रहेंगे। https://t.co/KOeHkaD6mN
कल्पना सोरेन ने दी बधाई तो क्या बोले राहुल गांधी?
सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम से विधायक कल्पना सोरेन ने एक्स पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर बधाई संदेश में लिखा, ''लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना करती हूं.'' इसके जवाब में राहुल गांधी ने लिखा, ''कल्पना जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.''
कल्पना जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। https://t.co/gEXc9hdcqx— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 19, 2026
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार (19 जून) को पार्टी में उत्साह का माहौल देखा गया. कई जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं के रोजगार, बेरोजगारी और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.
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