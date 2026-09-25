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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडगिरिडीह में 24 साल के युवक की बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में तोड़ा दम

गिरिडीह में 24 साल के युवक की बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में तोड़ा दम

गिरिडीह में मैगी पॉइंट के पास ऋतिक यादव नामक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. उसके दो दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हैं.पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 25 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध मैगी पॉइंट के पास एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना गुरुवार की देर रात लगभग 11 बजे की है. मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना इलाके के राजेंद्र नगर (बभनटोली) निवासी 24वर्षीय ऋतिक यादव ऊर्फ बड्डी यादव के रूप में हुई है. 

घटना के बाद मुफस्सिल पुलिस सभी आरोपियों की खोज में जुटी है. मृतक के पिता झारखंड पुलिस के एसआई पद पर तैनात हैं. उधर इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है. 

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क्या है पूरा मामला ?

घटना को लेकर सदर अस्पताल में मृतक के साथी शुभम दास ने बताया कि रात लगभग 10.30 में वह, उसका दोस्त राजा गुप्ता और ऋतिक यादव कार पर सवार होकर गिरिडीह-डुमरी पथ पर अवस्थित बंदरकुप्पी गए थे. यहां मैगी पॉइंट है, जहां रातभर मैगी, कॉफी और चाय मिलता है, तभी पीरटांड थाना इलाके के नावाडीह निवासी सतीश यादव अपने 8-10 साथियों के साथ वहां पहुंचा और अचानक उनपर हमला कर दिया. 

पहले उन्होंने मुक्के से वार किया. मुक्के की पिटाई में कुछ नहीं हुआ तो फिर बांस की फराठी (बांस का टुकड़ा) से पिटाई शुरू कर दी. इतना पीटा कि ऋतिक की जान ले ली. उन्होंने बताया कि अचानक हमला किया गया, फिर ऋतिक को पीटते हुए उसकी जान ले ली. 

दो और युवक घायल 

इधर घटना की सूचना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह भी पहुंचे. रॉकी उन्होंने बताया कि ऋतिक के पिता पुलिस महकमा में अवर निरीक्षक हैं और अभी हजारीबाग जेल में पदस्थापित हैं. वहीं मृतक ऋतिक यादव का सम्बन्ध छात्र मोर्चा से था, उन्होंने बताया कि घटना काफी दुःखद है सदर अस्पताल के चिकित्सक ने ऋतिक को मृत घोषित कर दिया है. वहीं इस घटना में दो अन्य युवक को भी चोट लगी है. 

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारी से बात हुई है. पुलिस की टीम भी छापेमारी में जुटी हुई है, इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने पहले घायलों को अस्पताल भिजवाया. इसके बाद आरोपियों की खोज में छापेमारी शुरू कर दी है. बताया जाता है कि मामले को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं दूसरी तरफ सूचना पर नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी सदर अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि ऋतिक यादव की हत्या की गई है.आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है.

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Published at : 25 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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Giridih News JHARAKHAND NEWS
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