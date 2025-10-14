झारखंड के गिरिडीह में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, कई गिरफ्तार, होटल सील

झारखंड के गिरिडीह में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. यह मामला गिरिडीह जिले के बगोदर-सरिया रोड स्थित चर्चित होटल कलश धाम का है, जहां प्रशासन ने एक बड़ी छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से कई युवक-युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा है.

प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से होटल को सील कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार यह होटल पिछले काफी समय से स्थानीय लोगों के बीच विवादों में रहा है. बताया जाता है कि होटल कलश धाम में युवक-युवतियों को आसानी से कमरे उपलब्ध कराए जाते थे, जिससे यहां सेक्स रैकेट का संचालन हो रहा था. सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि होटल परिसर के अंदर दारू पीने के लिए विशेष केबिनों की व्यवस्था की गई थी.

होटल संचालक को लिया गया है हिरासत में

आपको बता दें कि यह होटल एक स्कूल और बीएड कॉलेज से मात्र 10 मीटर की दूरी पर स्थित है. बगोदर-सरिया के एसडीपीओ धनंजय राम ने कहा कि छापेमारी में पकड़े गए जोड़ों से पूछताछ की जा रही है. होटल संचालक को हिरासत में लिया गया है. साथ ही इस बात की जांच की जा रही है कि इतने लंबे समय तक ये गतिविधियां क्यों चलती रही. और स्थानीय पुलिस की तरफ से निगरानी में चूक क्यों हुई. मौके पर एसडीओ संतोष कुमार गुप्ता भी मौजूद थे.

पुलिस ने होटल को कर दिया सील

प्रशासन को गुप्त जानकारी मिली थी कि उस होटल में अवैध कारोबार जोरों पर चल रहा है. शिकायत की पुष्टि के बाद आज अधिकारियों ने छापा मारा और होटल को सील कर दिया. अब जांच चल रही है कि ये गतिविधियां इतने समय तक कैसे जारी रहीं. स्थानीय पुलिस ने निगरानी में क्यों लापरवाही बरती, यह भी पता लगाया जा रहा है. यह कार्रवाई बगोदर सरिया अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता के नेतृत्व में हुई. इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय पुलिस बल भी शामिल थे.