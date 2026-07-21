Giridih News: गिरिडीह में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है. जिले के गांडेय थाना क्षेत्र अंतर्गत झरघट्टा गांव में बिना पहचान के जंगली मशरूम (खुखड़ी/पुट्टू) खाना एक ही परिवार को भारी पड़ गया. मशरूम की सब्जी खाने के बाद परिवार के छह सदस्यों की तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गई. आनन-फानन में सभी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, झरघट्टा गांव के इस परिवार के सदस्यों ने पास के जंगल से लाए गए जंगली मशरूम की सब्जी बनाकर खाई थी. खाना खाने के कुछ ही देर बाद एक-एक कर परिवार के सभी सदस्यों को उल्टी, तेज पेट दर्द, चक्कर और बेचैनी की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते जब सभी की हालत बिगड़ने लगी, तो पड़ोसियों और परिजनों की मदद से उन्हें तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया.

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इन लोगों की बिगड़ी तबीयत

सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए मरीजों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं. बीमार होने वालों की पहचान इस प्रकार है:

नेहा कुमारी (18 वर्ष)

दशरथ गोस्वामी (50 वर्ष)

कृष्णा गोस्वामी (19 वर्ष)

अर्चना कुमारी (4 वर्ष)

विशाल गोस्वामी (25 वर्ष)

गीता देवी (45 वर्ष)

डॉक्टरों ने बताया खतरे से बाहर, जारी की चेतावनी

अस्पताल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने सभी का इलाज शुरू कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार, अच्छी बात यह रही कि मरीजों को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे फिलहाल सभी की हालत नियंत्रण में है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है.

इस घटना के बाद गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों ने आम लोगों से एक विशेष अपील की है. उन्होंने कहा है कि बारिश के मौसम में जंगल से लाए गए या बिना पहचान वाले जंगली मशरूम का सेवन बिल्कुल न करें. इनमें से कई प्रजातियां अत्यधिक जहरीली होती हैं, जिनके सेवन से गंभीर फूड पॉइजनिंग हो सकती है और समय पर इलाज न मिलने पर जान को भी खतरा हो सकता है.

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