गिरिडीह में दो नाबालिग सहेलियों के साथ रेप, ट्रक में बैठाकर बंगाल ले गए थे आरोपी, गिरफ्तार

झारखंड के गिरिडीह जिले में दो नाबालिग सहेलियों को बहला-फुसलाकर ट्रक के खलासी द्वारा अपने साथ बंगाल ले जाने और दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला तिसरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है. हालांकि तिसरी थाना प्रभारी की तत्परता से दोनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया गया. साथ ही घटना में शामिल ट्रक ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

तिसरी थाना में खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया. एसडीपीओ ने बताया कि तिसरी थाना क्षेत्र के एक गांव से सरस्वती पूजा के दिन दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण होने का मामला आया था. मामले में मुकदमा दर्ज कर थाना प्रभारी रंजय कुमार ने छानबीन शुरू की.

पुलिस पहुंची बंगाल के हल्दीया तक

बताया गया कि शुरुआत में अपहरण के पहलू पर पुलिस ने जांच शुरू की और लोकेशन के आधार पर आरोपियों को पकड़ने तिसरी पुलिस पश्चिम बंगाल के हल्दीया तक पहुंच गई. लेकिन पुलिस के हल्दीया पहुंचने से पहले आरोपी लड़कियों को लेकर वहां से निकल चुके थे.

पूरी रात पीछा कर डुमरी टोल पर पकड़ा

तिसरी थाना प्रभारी ने पूरी रात उनका पीछा किया और अंततः गिरिडीह के ही डुमरी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की गई. जहां एक ट्रक से आरोपी ड्राइवर यूपी निवासी अमित कुमार यादव और खलासी यूपी के ही छोटेलाल यादव को हिरासत में लिया गया.

धनबाद के बरवड्डा से मिलीं दोनों लड़कियां

कड़ाई से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियों को धनबाद के बरवड्डा में उतार दिया है. इसके बाद पुलिस लड़कियों की खोज में बरवड्डा पहुंची और वहां से दोनों नाबालिगों को सकुशल बरामद किया. वहीं आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

यह मामला पुलिस की सक्रियता और तत्परता का उदाहरण है. तिसरी थाना प्रभारी ने बिना समय गंवाए पूरी रात मेहनत कर दोनों नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित बरामद किया. यह घटना यह भी दर्शाती है कि नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर माता-पिता और समाज को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए.