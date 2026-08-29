गिरिडीह: जानलेवा बना कच्चा नाला, कीचड़ में फिसली बाइक, बाल- बाल बची जान

झारखंड (Jharkhand News) के गिरिडीह जिले से सिस्टम की भारी लापरवाही और अनदेखी की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. देवरी प्रखंड के मंडरो चौक (Mandro Chowk) पर पानी निकासी के लिए बनाया गया एक कच्चा नाला अब राहगीरों के लिए 'मौत का कुआं' बन गया है. बारिश के कारण नाले की मिट्टी सड़क पर फैलने से इतनी खतरनाक फिसलन हो गई है कि एक बाइक सवार युवक, महिला समेत सीधे 5 फीट गहरे नाले में जा गिरा. इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला सड़क पर गिरी, युवक बाइक समेत गहरे नाले में

ताजा मामला इसी मंडरो चौक का है. जानकारी के मुताबिक, एक युवक अपनी बाइक पर एक महिला को लेकर गुजर रहा था. सड़क पर फैली चिकनी मिट्टी की वजह से अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया. हादसे में महिला छिटक कर सड़क पर गिर गई, जबकि बाइक सवार युवक सीधे 4 से 5 फीट गहरे पानी भरे नाले में जा समाया.

गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए दौड़कर युवक को नाले से बाहर निकाला. कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाइक को भी बाहर खींच लिया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई.

आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'

'रोज टूट रहे हाथ-पैर, फिर भी सिस्टम मौन'

स्थानीय ग्रामीणों में इस हादसे के बाद भारी आक्रोश है. उनका आरोप है कि मंडरो चौक पर यह जानलेवा समस्या नई नहीं है. हर बारिश में नाले की मिट्टी सड़क पर आ जाती है, जिससे लगातार फिसलन बनी रहती है. ग्रामीणों का दर्द छलक पड़ा, उन्होंने कहा, "यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोगों के हाथ-पैर तक टूट चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है."

सांसद और विधायक से शिकायत, नतीजा सिफर

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार क्यों कर रहा है? ग्रामीणों के मुताबिक, इस जानलेवा नाले को पक्का करवाने के लिए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी (MP Annapurna Devi) और जमुआ विधायक मंजू कुमारी (MLA Manju Kumari) समेत तमाम आला अधिकारियों से कई बार लिखित शिकायत की जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

अब आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए तत्काल इस कच्चे नाले को बंद कर सुरक्षित पक्का नाला बनाने की मांग की है.

नेपाल बाढ़: काठमांडू में फंसा रांची का युवक, मदद की गुहार