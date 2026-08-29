Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडगिरिडीह: जानलेवा बना कच्चा नाला, कीचड़ में फिसली बाइक, बाल- बाल बची जान

गिरिडीह: जानलेवा बना कच्चा नाला, कीचड़ में फिसली बाइक, बाल- बाल बची जान

झारखंड के गिरिडीह में प्रशासन की लापरवाही से बड़ा हादसा. 5 फीट गहरे कच्चे नाले में फिसली बाइक. ग्रामीणों ने बचाई जान. सांसद-विधायक से शिकायत के बावजूद पक्का नाला नहीं बना.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 29 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड (Jharkhand News) के गिरिडीह जिले से सिस्टम की भारी लापरवाही और अनदेखी की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. देवरी प्रखंड के मंडरो चौक (Mandro Chowk) पर पानी निकासी के लिए बनाया गया एक कच्चा नाला अब राहगीरों के लिए 'मौत का कुआं' बन गया है. बारिश के कारण नाले की मिट्टी सड़क पर फैलने से इतनी खतरनाक फिसलन हो गई है कि एक बाइक सवार युवक, महिला समेत सीधे 5 फीट गहरे नाले में जा गिरा. इस खौफनाक हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला सड़क पर गिरी, युवक बाइक समेत गहरे नाले में

ताजा मामला इसी मंडरो चौक का है. जानकारी के मुताबिक, एक युवक अपनी बाइक पर एक महिला को लेकर गुजर रहा था. सड़क पर फैली चिकनी मिट्टी की वजह से अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया. हादसे में महिला छिटक कर सड़क पर गिर गई, जबकि बाइक सवार युवक सीधे 4 से 5 फीट गहरे पानी भरे नाले में जा समाया.

गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए दौड़कर युवक को नाले से बाहर निकाला. कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाइक को भी बाहर खींच लिया, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई.

आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'

'रोज टूट रहे हाथ-पैर, फिर भी सिस्टम मौन'

स्थानीय ग्रामीणों में इस हादसे के बाद भारी आक्रोश है. उनका आरोप है कि मंडरो चौक पर यह जानलेवा समस्या नई नहीं है. हर बारिश में नाले की मिट्टी सड़क पर आ जाती है, जिससे लगातार फिसलन बनी रहती है. ग्रामीणों का दर्द छलक पड़ा, उन्होंने कहा, "यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोगों के हाथ-पैर तक टूट चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है."

सांसद और विधायक से शिकायत, नतीजा सिफर

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार क्यों कर रहा है? ग्रामीणों के मुताबिक, इस जानलेवा नाले को पक्का करवाने के लिए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी (MP Annapurna Devi) और जमुआ विधायक मंजू कुमारी (MLA Manju Kumari) समेत तमाम आला अधिकारियों से कई बार लिखित शिकायत की जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

अब आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए तत्काल इस कच्चे नाले को बंद कर सुरक्षित पक्का नाला बनाने की मांग की है.

नेपाल बाढ़: काठमांडू में फंसा रांची का युवक, मदद की गुहार

Published at : 29 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Giridih News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
गिरिडीह: जानलेवा बना कच्चा नाला, कीचड़ में फिसली बाइक, बाल- बाल बची जान
गिरिडीह: जानलेवा बना कच्चा नाला, कीचड़ में फिसली बाइक, बाल- बाल बची जान
झारखंड
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
झारखंड
नेपाल बाढ़: काठमांडू में फंसा रांची का युवक, मदद की गुहार
नेपाल बाढ़: काठमांडू में फंसा रांची का युवक, मदद की गुहार
झारखंड
'BJP की सोच पर तरस आता है', हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर भड़के इरफान अंसारी
'BJP की सोच पर तरस आता है', हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर भड़के इरफान अंसारी
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा में 7 साल की बच्ची की हत्या, बोरी में शव ले जाता दिखा आरोपी
ग्रेटर नोएडा में 7 साल की बच्ची की हत्या, बोरी में शव ले जाता दिखा आरोपी
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
इंडिया
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
हेल्थ
Swine Flu: स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
स्वाइन फ्लू का कहर: किस राज्य में कितने मरीज? देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget