गिरिडीह में शख्स की हत्या, स्थानीय लोगों में आक्रोश, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

झारखंड के गिरिडीह जिले में हत्या का मामला सामने आया है. हीरोडीह थाना क्षेत्र के कसियोटोल गांव में मास्टर चांद रशीद के बेटे मास्टर हैदर अली की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई है. घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, घटना से नाराज स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक कुछ लोग उमराह करने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे. आरोप है कि वहां जाने के बाद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. परिजनों की ओर से एजेंट मौलाना इलियास पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं.

पिता की वापसी के लिए 30 हजार रुपये लेकर मदरसा गए थे हैदर!

बताया जा रहा है कि एजेंट ने सऊदी अरब में मौजूद लोगों को परेशानी में छोड़ दिया था और खाने के नाम पर प्रतिदिन दो हजार रुपये की मांग की जा रही थी. इसी मामले को लेकर हैदर अली अपने पिता की जानकारी लेने और उन्हें वापस भारत बुलाने के लिए प्रयास कर रहे थे. बताया जाता है कि इसी सिलसिले में वह 30 हजार रुपये लेकर मदरसा पहुंचे थे, ताकि अपने पिता की वापसी का इंतजाम कर सकें.

विवाद के बाद हैदर अली की हुई हत्या, लोगों का फूटा गुस्सा

इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान हैदर अली की गला दबाकर हत्या कर दी गई, हालांकि, घटना के पीछे की पूरी वजह और हत्या से जुड़े आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. नाराज लोगों ने खोरीमहुआ में हैदर अली के शव के साथ सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया.

आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मामले के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. इसके साथ ही आक्रोशित लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग भी उठाई है. इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. अब लोगों की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है. परिजन और स्थानीय लोग मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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