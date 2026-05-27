हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडGiridih News: मंत्री के क्षेत्र में खो गया विकास? खराब सड़क की वजह गर्भवती के लिए नहीं पहुंची एंबुलेंस

Giridih News: मंत्री के क्षेत्र में खो गया विकास? खराब सड़क की वजह गर्भवती के लिए नहीं पहुंची एंबुलेंस

Giridih News In Hindi: नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू के विधानसभा क्षेत्र में पक्की सड़क नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला सुनीता सोरेन को खटिया पर टांगकर 4km दूर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया.

By : पंचानंद राय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 27 May 2026 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के गिरिडीह जिले में विकास के दावों की पोल खुली है. जिस राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों द्वारा “अबुआ सरकार” और आदिवासी हितों की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, उसी सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू के विधानसभा क्षेत्र में आज भी ग्रामीण सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं. मामला पीरटांड़ प्रखंड के दालुवाडीह गांव का है.

जानकारी के मुताबिक, पीरटांड में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला सुनीता सोरेन को ग्रामीणों ने खाट पर लादकर करीब 4 किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक लाया गया. कच्चे और दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए किसी तरह महिला को पिपराडीह मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया, तब जाकर उसे अस्पताल भेजा जा सका.

झारखंड में हैवान बना पिता! घर में सो रही बेटी का कुल्हाड़ी से काटा गला, फिर फरार

कच्ची सड़क की वजह से एंबुलेंस ने आने से किया इनकार

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस ने आने से साफ मना कर दिया. ऐसे में परिजनों और ग्रामीणों के पास महिला को खाट पर ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. बताया जा रहा है कि दालुवाडीह समेत कई गांव आज भी सड़क विहीन हैं. बारिश के दिनों में हालात और भयावह हो जाते हैं, जब बीमारों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना जान जोखिम में डालने जैसा बन जाता है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी आखिर इन गांवों तक सड़क क्यों नहीं पहुंची? जिस विधानसभा से मंत्री विकास का दावा करते नहीं थकते, वहां आदिवासी महिलाओं को आज भी खाट पर ढोकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है. यह तस्वीर सिर्फ एक गांव की बदहाली नहीं, बल्कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई को भी उजागर करती है.

मतदान बहिष्कार करने की दी चेतावनी

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में “रोड नहीं तो वोट नहीं” के नारे के साथ वोट बहिष्कार किया जाएगा.

झारखंड में रिश्तों का कत्ल! पिता ने कुल्हाड़ी से घर में सो रही बेटी की कर दी हत्या, फिर हुआ फरार

Published at : 27 May 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
Giridih News Sudivya Kumar Sonu Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
Giridih News: मंत्री के क्षेत्र में खो गया विकास? खराब सड़क की वजह गर्भवती के लिए नहीं पहुंची एंबुलेंस
मंत्री के क्षेत्र में खो गया विकास? खराब सड़क की वजह गर्भवती के लिए नहीं पहुंची एंबुलेंस
झारखंड
Weather Live Updates: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
झारखंड
झारखंड में रिश्तों का कत्ल! पिता ने कुल्हाड़ी से घर में सो रही बेटी की कर दी हत्या, फिर हुआ फरार
झारखंड में रिश्तों का कत्ल! पिता ने कुल्हाड़ी से घर में सो रही बेटी की कर दी हत्या, फिर हुआ फरार
झारखंड
सरायकेला: दलमा की शान बना नन्हा हाथी ‘बादल’, महावतों की देखरेख में सीख रहा करतब
सरायकेला में नन्हा हाथी ‘बादल’ को महावत सिखा रहे करतब, लोगों को खूब भा रहा अंदाज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामचरण की ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में बवाल, भोपाल से बेंगलुरु तक हाई वोल्टेज ड्रामा (27.05.26)
Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
'गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, ऐसे में...', HC में बहस, फैसला रिजर्व
'गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, ऐसे में...', HC में बहस, फैसला रिजर्व
इंडिया
UCC पर हिमंत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ओवैसी बोले- मुसलमानों पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश; असम विधानसभा से बिल पास
असम में UCC बिल पास: बहुविवाह पर रोक, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ओवैसी बोले मुसलमानों पर...
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
इंडिया
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
इंडिया
Explained: बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी, जयपुर में जुबान काटने की धमकी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या बवाल
बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या
आईपीएल 2026
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान जंग के तीन महीनों में कैसे होर्मुज से दुनिया में घुला जहर? भारत पर चौतरफा मार, IMF की...
हेल्थ
Foods To Avoid During Nautapa: बर्गर-पिज्जा से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक.. नौतपा में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, हो सकता है उल्टा असर
बर्गर-पिज्जा से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक.. नौतपा में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, हो सकता है उल्टा असर
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget