मंत्री के क्षेत्र में खो गया विकास? खराब सड़क की वजह गर्भवती के लिए नहीं पहुंची एंबुलेंस

झारखंड के गिरिडीह जिले में विकास के दावों की पोल खुली है. जिस राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों द्वारा “अबुआ सरकार” और आदिवासी हितों की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, उसी सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू के विधानसभा क्षेत्र में आज भी ग्रामीण सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं. मामला पीरटांड़ प्रखंड के दालुवाडीह गांव का है.

जानकारी के मुताबिक, पीरटांड में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला सुनीता सोरेन को ग्रामीणों ने खाट पर लादकर करीब 4 किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक लाया गया. कच्चे और दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए किसी तरह महिला को पिपराडीह मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया, तब जाकर उसे अस्पताल भेजा जा सका.

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कच्ची सड़क की वजह से एंबुलेंस ने आने से किया इनकार

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस ने आने से साफ मना कर दिया. ऐसे में परिजनों और ग्रामीणों के पास महिला को खाट पर ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. बताया जा रहा है कि दालुवाडीह समेत कई गांव आज भी सड़क विहीन हैं. बारिश के दिनों में हालात और भयावह हो जाते हैं, जब बीमारों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना जान जोखिम में डालने जैसा बन जाता है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी आखिर इन गांवों तक सड़क क्यों नहीं पहुंची? जिस विधानसभा से मंत्री विकास का दावा करते नहीं थकते, वहां आदिवासी महिलाओं को आज भी खाट पर ढोकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है. यह तस्वीर सिर्फ एक गांव की बदहाली नहीं, बल्कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई को भी उजागर करती है.

मतदान बहिष्कार करने की दी चेतावनी

घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में “रोड नहीं तो वोट नहीं” के नारे के साथ वोट बहिष्कार किया जाएगा.

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