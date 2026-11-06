गिरिडीहः दिवाली से पहले बैंक में बड़ी लूट कर भागे नकाबपोश बदमाश, तलाश में जुटी पुलिस

गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिनदहाड़े यूको बैंक को निशाना बनाकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. चार से पांच की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर करीब 10 लाख रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, बैंक में हुई इस लूट की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, चार से पांच अपराधी हथियारों के साथ यूको बैंक पहुंचे थे. इसके बाद अपराधियों ने बैंक को निशाना बनाया और वहां रखी नकदी लूटकर फरार हो गए. हालांकि, अपराधियों ने किस तरह पूरी वारदात को अंजाम दिया और बैंक से बाहर निकलने के बाद किस रास्ते से फरार हुए, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

गिरिडीह में शख्स की हत्या, स्थानीय लोगों में आक्रोश, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

लूट की रकम का आंकड़ा स्पष्ट नहीं

घटना की पुष्टि करते हुए गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि बैंक में लूट की वारदात हुई है. फिलहाल लूटी गई रकम का सही आंकड़ा स्पष्ट नहीं है. बैंक में कैश का मिलान और जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि अपराधी कितनी रकम लेकर फरार हुए हैं.

अपराधियों के संभावित ठिकानों में दबिश दे रही पुलिस

उन्होंने आशंका जताई कि लूट की रकम करीब 10 लाख रुपये से अधिक भी हो सकती है, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. अपराधियों की पहचान करने के लिए पुलिस बैंक में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है. साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अपराधी किस रास्ते से बैंक पहुंचे थे और वारदात के बाद किस दिशा में भागे.

घटना के बाद बैंक सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

इस घटना ने एक बार फिर बैंक और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. त्योहारों के समय बैंकों और बाजारों में नकदी का लेनदेन बढ़ जाता है. ऐसे में हथियारबंद अपराधियों द्वारा बैंक को निशाना बनाना चिंता का विषय है, फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी अपराधियों तक पहुंचती है और लूटी गई रकम बरामद करने में सफल होती है.

मधुबन में मरांग बुरु धोरोमगाढ़ महासम्मेलन, पत्नी के साथ शामिल हुए CM सोरेन