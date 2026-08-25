गिरिडीह में भू-धंसान से हड़कंप, CCL अस्पताल के दो भवन तबाह, लगी पाबंदी

झारखंण के सीसीएल गिरिडीह एरिया में मंगलवार (25 अगस्त) को भू-धंसान की घटना से हड़कंप मच गया. भू-धंसान की चपेट में सीसीएल का लंकास्टर अस्पताल भी आ गया. अस्पताल के दो भवनों का बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया, जिससे दोनों भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. इसके अलावा अस्पताल परिसर के आसपास की सड़क और जमीन पर कई जगह चौड़ी दरारें पड़ गई हैं.

सुबह 4 बजे धंसान देखने के बाद सभी कर्मियों को निकाला बाहर

घटना की जानकारी मिलते ही सीसीएल गिरिडीह एरिया के जीएम कन्हैया शंकर गैवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा, चिकित्सक पदाधिकारी परिमल सिन्हा और सिविल विभाग के रामाकांत सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए.

अस्पताल कर्मी दिलीप कुमार ने बताया कि वह सोमवार (24 अगस्त) रात की पाली में ड्यूटी पर थे. सुबह करीब चार बजे जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो जमीन और भवन में धंसान दिखाई दिया. इसके बाद उन्होंने तुरंत अन्य कर्मियों को इसकी जानकारी दी. सभी कर्मचारियों को बिना देर किए अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया और अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई.

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जीएम ने एहतियाती तौर पर दिए अस्पताल परिसर में रोक लगाने के निर्देश

घटना के बाद जीएम ने एहतियात के तौर पर अस्पताल परिसर में लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. सुरक्षा के लिए सीसीएल के गार्ड और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन होता रहा है. आशंका जताई जा रही है कि जमीन के नीचे खनन के कारण बड़े हिस्से में खोखलापन बन गया है. इसी वजह से जमीन धंसने की स्थिति पैदा हुई होगी. अधिकारियों की जांच के बाद ही भू-धंसान के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा.

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