हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडघाटशिला उपचुनाव: 'रास्ता काफी जटिल है', बेटे की हार पर क्या बोले चंपाई सोरेन? JMM का भी आया बयान

घाटशिला उपचुनाव: 'रास्ता काफी जटिल है', बेटे की हार पर क्या बोले चंपाई सोरेन? JMM का भी आया बयान

Ghatshila By-election: घाटशिला उपचुनाव में JMM की शानदार जीत हुई, जहां सोमेश चंद्र सोरेन ने BJP के बाबूलाल सोरेन को हराया. बेटे की हार के बाद, चंपाई सोरेन ने अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में JMM के सोमेश चंद्र सोरेन ने BJP के बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है. यह चुनाव JMM के लिए जहाँ एक बड़ी जीत है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लिए यह परिणाम व्यक्तिगत तौर पर झटके जैसा है.

इस सीट पर BJP के उम्मीदवार, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन थे. बेटे की हार के बाद, JMM नेता चंपाई सोरेन ने एक विस्तृत बयान जारी कर अपनी विचारधारा और अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया है.

क्या बोले चंपाई सोरेन?

चंपाई सोरेन ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई चुनावी हार-जीत से बड़ी है.

उन्होंने कहा, "झारखंड में हमारी लड़ाई घुसपैठियों की वजह से बदलती डेमोग्राफी एवं धर्मांतरण के खिलाफ, तथा आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति, परंपरा एवं अस्तित्व को बचाने के लिए है."

हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि यह रास्ता काफी जटिल है, और इसमें कई बाधाएं आयेंगी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं. घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्थकों को धन्यवाद. इस बार, शायद हम जनता को अपनी बातें समझाने में सफल नहीं हो पाये, इसीलिए..."

'आदिवासियत बची रहनी चाहिए'

चंपाई सोरेन ने हार-जीत को राजनीति का हिस्सा बताते हुए कहा, "मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि चुनाव आते-जाते रहेंगे, हार-जीत होती रहेगी, लेकिन हमारा समाज बचना चाहिए, हमारा अस्तित्व बचे रहना चाहिए, आदिवासियत बची रहनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जायेगा."

उन्होंने एक चेतावनी भरे लहजे में कहा, "जिस दिन हम पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके आदिवासी समाज एवं भूमिपुत्रों की जमीनों और वहाँ रहने वाली बहू-बेटियों की अस्मत की रक्षा ना कर सके, उस दिन हम हार जायेंगे."

JMM नेता ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन एवं धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और जब भी आदिवासियों पर अत्याचार होगा, वे विरोध करते रहेंगे.

JMM ने क्या कहा?

वहीं इस जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बयान सामने आया है. हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेने ने जीत को लेकर कहा कि घाटशिला की जागरूक और सम्मानित जनता ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है.

उन्होंने आगे कहा, "घाटशिला के प्यारे भाइयों–बहनों, आपने सोमेश सोरेन पर जो अपार स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास बरसाया है, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद, हार्दिक आभार और जोहार."

About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
Published at : 14 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Champai Soren Jharkhand News JHARKHAND POLITICS Ghatshila By-election JMM Jharkhand
