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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंड4 गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी सब्जी बेचने को मजबूर, सरकारी नौकरी का इंतजार

4 गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी सब्जी बेचने को मजबूर, सरकारी नौकरी का इंतजार

झारखंड में थ्रोबॉल का होनहार खिलाड़ी अमरदीप सब्जी बेचने को मजबूर है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए 4 गोल्ड जीतने के बाद भी कोई सरकारी मदद आज तक नहीं मिली.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Sep 2026 07:52 AM (IST)
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झारखंड के रांची में अरगोड़ा चौक पर सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते एक होनहार खिलाड़ी की मजबूरी देखने को मिल रही है. जी हां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए थ्रोबॉल  में चार गोल्ड मेडल जीतने वाले अमरदीप अब परिवार और पेट के लिए सब्जी बेचने को मजबूर हैं. यही नहीं रात को कैब भी चलाते हैं ताकि परिवार को सहारा मिल सके.

अमरदीप के मुताबिक उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में देश का प्रतिनिधित्व किया है. जिसमें 2015 में मलेशिया में एशियन जूनियर थ्रोबॉल  चैंपियनशिप, 2017 में काठमांडू में इंडो-नेपाल थ्रोबॉल चैंपियनशिप,2019 में बेंगलुरु में साउथ एशियन थ्रोबॉल  चैंपियनशिप और 2026 में रांची में ही उसी टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण में गोल्ड जीता. इसके बाद भी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली.

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राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी के कारण नौकरी और कैश अवार्ड नहीं मिला 

अमरदीप ने बताया कि उसके साथ के कई खिलाड़ी जो छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार के थे, उन्हें सरकारी नौकरी मिल चुकी है. जबकि झारखंड की स्पोर्ट्स पॉलिसी के कारण अभी नौकरी और कैश अवार्ड का लाभ नहीं मिल पाया. उसने 2016 में नौकरी का आवेदन किया था लेकिन अभी तक लंबित है. जबकि वह पूर्व खेल मंत्री हफिजुल हसन से भी मुलाकर कर चुके हैं. अभी तक सरकार की ओर से उसे कोई मदद नहीं मिली.

परिवार की आर्थिक स्थिति खराब 

अमरदीप के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो पेट के साथ-साथ उसके स्पोर्ट्स पर होने वाले खर्च का बोझ उठा पाएं. पिता अरगोड़ा चौक पर सब्जी बेचते हैं, जिसमें मजबूरी में उसे भी हाथ बंटाना पड़ता है. उसकी मां 35 किलो सब्जी सिर पर रखकर घर-घर बेचती हैं. और बड़ा भाई फास्ट फ़ूड का स्टाल लगाता है. अमरदीप ने बताया कि मलेशिया में जाने के लिए उसने 65 हजार रूपए का कर्चा लिया था, इसमें आधा हिस्सा झारखंड थ्रोबॉल एसोसिएशन ने उठाया था.

अमरदीप अभी भी अपना खेल कैरियर नहीं छोड़ना चाहता इसके लिए अगले महीने अक्टूबर में श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट की भी प्रैक्टिस कर रहा है. वह 2020 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई आश्वासन सरकार की ओर से नहीं मिला है, जिस कारण उसकी निराशा भी बढ़ती जा रही है.

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Published at : 03 Sep 2026 07:52 AM (IST)
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