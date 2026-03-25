झारखंड: पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा नदी के पास मिला संदिग्ध बम निष्क्रिय, मच गया था हड़कंप

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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand News: पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा नदी के पास मिला संदिग्ध बम निष्क्रिय, मच गया था हड़कंप

Jharkhand News: पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा नदी के पास मिला संदिग्ध बम निष्क्रिय, मच गया था हड़कंप

Jamshedpur News In Hindi: पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा नदी के पास से मिले संदिग्ध बम को सेना ने निष्क्रिय कर दिया है. सेना और पुलिस के इस प्रयास से एक बड़ा हादसा टल गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 06:10 PM (IST)
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पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पानिपड़ा इलाके में स्वर्णरेखा नदी के पास से मिले संदिग्ध बम को सेना के बम निरोधक दस्ते ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर बड़ी राहत दी है. बीते कई दिनों से इस बम की मौजूदगी के कारण आसपास के गांवों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ था. ग्रामीणों ने एहतियातन नदी की ओर जाना बंद कर दिया था. जिससे उनके दैनिक कार्य, पशुपालन और खेतों से जुड़े कामकाज भी प्रभावित हो रहे थे.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, बम मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया और पूरे इलाके को संवेदनशील घोषित कर दिया गया. मंगलवार सुबह से ही पानिपड़ा और आसपास के नागुड़साई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. पुलिस बल ने नदी की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें पूरी तरह सील कर दिया, ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई भी आम नागरिक खतरे के दायरे में न आ सके. सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने एक निर्धारित रेडियस के भीतर आने वाले घरों और खेतों को भी खाली करा लिया था.

सेना ने सावधानी से बम को किया निष्क्रिय

बता दें कि ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और पूरे क्षेत्र को अस्थायी रूप से छावनी में तब्दील कर दिया गया. इसके साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां, स्वास्थ्य विभाग की विशेष मेडिकल टीम और एम्बुलेंस मौके पर तैनात रही. सेना के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पहले बम की स्थिति का गहन तकनीकी निरीक्षण किया. इसके बाद सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बम को सावधानीपूर्वक नियंत्रित तरीके से निष्क्रिय किया गया. यह पूरा ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था, जिसे उच्च स्तर की सतर्कता और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ अंजाम दिया गया.

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा हादसा

विशेषज्ञों का कहना है कि नदी के बहाव या रेत में दबे इस प्रकार के पुराने विस्फोटक समय के साथ और अधिक अस्थिर और खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए इन्हें समय रहते निष्क्रिय करना बेहद आवश्यक होता है. जैसे ही बम निष्क्रिय होने की पुष्टि हुई, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. कई दिनों से डरे-सहमे ग्रामीणों के चेहरे पर संतोष नजर आया. ग्रामीणों ने सेना के जवानों और पुलिस प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि उनकी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया. अब वे फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट सकेंगे और बिना किसी डर के अपने दैनिक कार्य कर पाएंगे. इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. समय पर की गई इस कार्रवाई ने न केवल संभावित जनहानि को टाला, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी बहाल किया. स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें और खुद से कोई जोखिम न उठाएं.

ये भी पढ़िए- झारखंड: अपनी मां को लोहे के डंडे और लाठियों से पीटकर मार डाला, जला दिया शव, आरोपी अरेस्ट

Input By : नीरज तिवारी
Published at : 25 Mar 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Jamshedpur News East Singhbhum Jharkhand News POLICE
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