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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: INDIA गठबंधन में दरार? माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खरगे को लिखी चिट्ठी, 'कांग्रेस के नेता...'

झारखंड: INDIA गठबंधन में दरार? माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खरगे को लिखी चिट्ठी, 'कांग्रेस के नेता...'

Jharkhand Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव में प्रणव झा की हार के बाद भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर क्रॉस वोटिंग के आरोप को खारिज किया.

Written By : IANS एजेंसी |  Updated at : 19 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. भाकपा माले (लिबरेशन) ने कांग्रेस नेताओं की ओर से उनके विधायकों पर लगाए गए क्रॉस वोटिंग के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. पार्टी ने इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन बताया है.

इस मामले को लेकर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद लगाए जा रहे आरोप न केवल उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि गठबंधन की एकता को भी प्रभावित कर सकते हैं.

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'गठबंधन धर्म का पालन करते हुए किया मतदान'

पत्र में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाकपा माले के दोनों विधायकों ने विपक्षी दलों के बीच बनी सहमति और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था.

उन्होंने दावा किया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान पार्टी के अधिकृत पोलिंग एजेंटों ने विधायकों द्वारा डाले गए मतों का नियमानुसार सत्यापन भी किया था. ऐसे में क्रॉस-वोटिंग के आरोपों का कोई आधार नहीं है.

भाकपा माले महासचिव ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप न केवल उनकी पार्टी की राजनीतिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, बल्कि इंडी गठबंधन की एकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं.

उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि सहयोगी दलों के खिलाफ बिना तथ्य और प्रमाण के आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए. साथ ही उन्होंने कुछ मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि कुछ समाचार माध्यमों ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को बिना पक्ष जाने और तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि किए प्रकाशित किया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी.

इंडी गठबंधन में निभाई अहम भूमिका

दीपांकर भट्टाचार्य ने पत्र में कहा कि भाकपा माले इंडिया गठबंधन के गठन के समय से ही उसके सबसे प्रतिबद्ध सहयोगियों में रही है. बिहार और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों में पार्टी ने लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम किया है. ऐसे में उस पर लगाए जा रहे आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं.

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गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव में झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी विजयी रहे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा.

परिणाम घोषित होने के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं ने राजद और भाकपा माले पर अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने का आरोप लगाया था.

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Published at : 19 Jun 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Election Jharkhand News CONGRESS CPI (ML)
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