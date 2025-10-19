झारखंड: देवघर में बहू की हत्या मामले में सास को आजीवन कारावास की सजा, बेरहमी से जिंदा जलाया था

सास-बहू में कभी प्यार और कभी अनबन होती है, लेकिन छोटी-छोटी बातों को गंभीरता से लेने पर खौफनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं. झारखंड के देवघर जिले में 2022 में हुई इस घटना में 60 वर्षीय सास अनीता देवी ने अपनी बहू कविता देवी की हत्या कर दी थी.

अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया. पीड़िता ने मृत्यु से पहले अपना बयान दिया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और अदालत ने त्वरित सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.

अपराध की वजह और कानूनी कार्रवाई

मृतका के बयान के अनुसार, सास और बहू के बीच झगड़ा हुआ था. बहू अपने घर लौट आई, जहां सूखा भूसा रखा था. सास ने आग जला दी, जिससे बहू की साड़ी में आग लग गई. मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद कोई नहीं आया. बाद में कुछ लोगों ने आग बुझाई, लेकिन बहू की मौत हो गई. आरोप-पत्र 10 मार्च, 2025 को दाखिल किया गया. अदालत ने दोषी सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

बांदा में भी दहेज हत्या का मामला

तीन दिन पहले बांदा (उत्तर प्रदेश) से एक और खौफनाक दहेज हत्या की खबर आई. यहां बहू शबाना बानो को पति अब्दुल रहमान, सास सन्नो और ससुर कुद्दुस खान ने दहेज के लिए पीट-पीट कर हत्या कर दी.

हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटका दिया गया. अदालत ने दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 4000-4000 रुपये का जुर्माना सुनाया. अभियोजन ने कई गवाह पेश किए, जबकि ननद और देवर को आरोप से मुक्त कर दिया गया.

संदेश और सामाजिक पहलू

ये दोनों घटनाएं परिवारिक हिंसा और घरेलू कलह के खतरों को उजागर करती हैं. अदालतों ने साफ संदेश दिया कि घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को कानून के तहत सजा दी जाएगी. समाज को यह सोचने की जरूरत है कि संवाद और समझदारी ही परिवारिक विवाद का सही समाधान है.