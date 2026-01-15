पलामू में दिनदहाड़े गोलीबारी, पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद गंभीर रूप से घायल, इलाके में दहशत

झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में गुरुवार (15 जनवरी) सुबह अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए भारी गोलीबारी की. कांदू मोहल्ला स्थित गैस गोदाम रोड पर सुबह करीब 9 बजे हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद और एक स्थानीय दुकानदार अजीत कुमार गुप्ता को गोली मार दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद (45 वर्ष) अपने क्षेत्र में कंबल वितरण कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों से चर्चा कर रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और नवीन प्रसाद पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जान बचाने के लिए नवीन प्रसाद पास की एक दुकान में घुसे, लेकिन अपराधियों ने पीछे से दुकान के अंदर घुसकर भी गोलीबारी जारी रखी.

पूर्व मुखिया के सीने और दुकानदार के हाथ में लगी गोली

इस हमले में नवीन प्रसाद के सीने में गोली लगी है, जिससे उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है. वहीं, दुकान में मौजूद दुकानदार अजीत कुमार गुप्ता (52 वर्ष) के हाथ में गोली लगी. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों घायलों को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची (रिम्स) रेफर कर दिया गया है.

राजनीतिक पृष्ठभूमि और पुलिस की कार्रवाई

नवीन प्रसाद की पत्नी पूर्व में नगर निगम की वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, जिसके चलते इस हमले को राजनीतिक रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है. सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को घटनास्थल से दो खोखे बरामद हुए हैं. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

दिनदहाड़े शहर के व्यस्त इलाके में हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. लोगों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.