झारखंड: सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध में पहुंचे CM सोरेन, दी श्रद्धांजलि

झारखंड के गिरिडीह में दिवंगत मंत्री और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड सरकार के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि पहुंचे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शामिल होकर सुदिव्य कुमार सोनू के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, मंत्री इरफान अंसारी समेत कई विधायक मौजूद रहे. सभी ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया. इसके बाद नेताओं ने सुदिव्य कुमार सोनू के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया शोक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर शोक जताया. उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा समाज और पार्टी परिवार उनके साथ है. श्राद्ध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, समर्थक और आम लोग भी पहुंचे.

लोगों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं. कार्यक्रम के दौरान पूरे माहौल में शोक और भावुकता दिखाई दी. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से यह स्पष्ट हुआ कि सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों में भी शोक है.

लोगों ने उन्हें याद करते हुए उनके साथ बिताए समय और उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़ी बातों को साझा किया. श्राद्ध कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. परिजनों ने भी कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के प्रति आभार जताया. कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ.

5 सितंबर को हार्ट अटैक से हुई थी मंत्री की मौत

झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के वरिष्ठ नेता सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार (5 सितंबर) की देर रात निधन हो गया था. वह गिरिडीह स्थित अपने आवास पर थे. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, वह रात में सोने की तैयारी कर रहे थे तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी.

उन्होंने छाती में दर्द में शिकायत की. परिजन उन्हें तत्काल गिरिडीह के मर्सी हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. बताया गया है कि उन्हें हार्ट अटैक आया. डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

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