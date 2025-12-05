झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का नाम NMC की अधिकृत डॉक्टरों की सूची में नहीं है, फिर भी वे सरकारी अस्पतालों के OPD में डॉक्टर बनकर बैठते हैं और रील्स बनवाते हैं. उनका कहना है कि इस तरह मरीजों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है.

राज्य के अस्पतालों की अव्यवस्था पर भी साधा निशाना

पूर्व सीएम ने आगे लिखा, "जिस राज्य में मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाया जाता हो, जहां के अस्पतालों में अव्यवस्था की खबरें रोज अखबारों में छपती हों, जहां हर दूसरे दिन खाट पर जाते मरीजों की तस्वीरें वायरल होती हों, वहाँ अगर इस फर्जी डॉक्टर की दवा से किसी मरीज को कुछ हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा?"

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों का खामियाज़ा आम जनता भुगत रही है.

RIMS की जमीन पर निर्माण को लेकर भी सवाल

सोरेन ने अपने पोस्ट में रांची के रिम्स को लेकर एक और बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने लिखा, "वैसे आज अखबार में देखा कि रिम्स की जमीन को कब्जा कर के उस पर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है. इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत बिना सिस्टम की जानकारी और सहमति के तो नहीं बन रही होगी?"

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "एक रिम्स की भूमि का बंदरबांट करने के बाद ये लोग नगड़ी में RIMS-2 के नाम पर आदिवासी किसानों की जमीन लूट कर, उसका भी यही हस्र करने वाले थे क्या?" उनका कहना है कि सरकारी परियोजनाओं के नाम पर जमीन हड़पने का खेल चल रहा है.

अबुआ सरकार नहीं, नौटंकी सरकार- चंपई सोरेन

उन्होंने सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए लिखा, "झारखंड की इस तथाकथित अबुआ सरकार का नियम एकदम स्पष्ट है जो जितना बड़ा नौटंकीबाज, जो जितना बड़ा भ्रष्ट्राचारी, वो उतना बड़ा..."