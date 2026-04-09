चाईबासा: ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही लड़की पर अज्ञात युवक ने किया हमला, जांच में जुटी पुलिस

चाईबासा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जिसने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है. आनंदमार्ग स्कूल बागुन सुमबुरुई रोड के पास ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही एक युवती पर अज्ञात युवक ने अचानक चाकू से हमला कर दिया. हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया. पुलिस ने पीड़ित परिवार को अश्वासन दिया की आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

युवती पर अज्ञात युवक ने किया चाकू से हमला

जानकारी के अनुसार, युवती प्रतिदिन की तरह ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी. तभी रास्ते में घात लगाए हमलावर ने उस पर अचानक हमला कर दिया. हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को तुरंत सदर अस्पताल चाईबासा ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

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घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है और उसकी तलाश जारी है. इस घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

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