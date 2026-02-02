धनबाद कोयलांचल में एक बार फिर दहशत का माहौल! BJP विधायक रागिनी सिंह के आवास पर बमबाजी

कोयलांचल धनबाद का चर्चित घराना सिंह मेंशन एक बार फिर सुर्खियों में है. रविवार देर रात सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सिंह मेंशन में बमबाजी की घटना सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की.

मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अपराधियों ने सिंह मेंशन को निशाना बनाते हुए दो बम फेंके. इनमें से एक बम सिंह मेंशन के गेट के अंदर जाकर ब्लास्ट हुआ, जबकि दूसरा बाहर ही गिर गया. बताया जा रहा है कि जहां बम ब्लास्ट हुआ, वहां आमतौर पर लोग बैठते हैं. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

बमबाजी के समय घर पर ही थे संजीव सिंह व रागिनी सिंह

घटना के वक्त झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह और उनकी धर्मपत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह अपने कमरे में मौजूद थे. बमबाजी के बाद आवास परिसर में अफरातफरी मच गई. भीतर मौजूद लोग और सुरक्षा गार्ड बाहर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे.

CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस

सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और सबसे पहले पूर्व विधायक संजीव सिंह से घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने सिंह मेंशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. जांच के लिए सीसीटीवी का डीवीआर पुलिस अपने साथ ले गई है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों के फुटेज भी खंगाल रही है.

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बमबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है. आधिकारिक तौर पर पुलिस का बयान आना अभी बाकी है.

बता दें कि स्टील गेट के पास स्थित सिंह मेंशन में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी पत्नी विधायक रागिनी सिंह और झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह निवास करती हैं. पूर्व विधायक संजीव सिंह ने नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और मंगलवार को नामांकन करने वाले हैं. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले हुई इस बमबाजी की घटना के पीछे का मकसद क्या है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है.