BJP नेता बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी

BJP नेता बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी

Jharkhand News: BJP नेता ने पत्र में दावा किया है कि रूपेश सिंह को नौ सितंबर को सूचित किया गया कि एक विशेष समुदाय के एक समूह ने उनके 0.71 एकड़ पैतृक भूखंड पर अतिक्रमण कर लिया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 05 Oct 2025 10:23 AM (IST)
झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया है मरांडी ने गुमला में एक अवैध धार्मिक संरचना को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है. उन्होंने बताया कि गुमला की राजा कॉलोनी में लगभग तीन सप्ताह पहले रूपेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति की निजी जमीन पर ईंट और बांस से बनी ताजिया संरचना बनाई गई. मरांडी के अनुसार पुलिस में शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की.

BJP नेता ने पत्र में दावा किया है कि रूपेश सिंह को नौ सितंबर को सूचित किया गया कि एक विशेष समुदाय के एक समूह ने उनके 0.71 एकड़ पैतृक भूखंड पर अतिक्रमण कर लिया है और ताजिया रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है.

विधानसभा में विपक्ष के नेता ने पत्र में दावा किया, आरोपियों में से एक मोहम्मद आरिफ अंसारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला सचिव है. सिंह ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मामले में कोई प्रगति नहीं हुई.

सांप्रदायिक तनाव और विरोध की चेतावनी

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सिंह को घटना के बारे में सूचित किया, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और सांप्रदायिक हिंसा की धमकी दी गई. BJP नेता ने इस मामले को भूमि जिहाद और लव जिहाद के बढ़ते चलन से जोड़ते हुए कहा कि इस तरह के कृत्य सरकारी संरक्षण में हो रहे हैं जिससे राज्य भर में सांप्रदायिक विभाजन गहरा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार स्थिति की अनदेखी करती रही तो BJP पूरे झारखंड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी.

झामुमो की प्रतिक्रिया

BJP के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद पांडे ने मरांडी पर निराधार आरोप लगाने तथा सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया.

Published at : 05 Oct 2025 10:23 AM (IST)
Jharkhand News JHARKHAND POLITICS HEMANT SOREN
