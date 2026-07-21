प्रधानमंत्री आवास के बाहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता अपनी पांच मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं. पार्टी नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोगों से पीएम हाउस पहुंचने की अपील की है. इस बीच झारखंड स्थित गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि इस धरने की वजह से उनके बेटे को परीक्षा में पहुंचने आधा घंटा लेट हुआ.

दुबे ने यह दावा सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया.उन्होंने लिखा कि हमारे घर के सामने धरने पर बैठे हैं, मेरे बेटे को आज bridge course law के परीक्षा सेंटर पहुँचने में आधे घंटे विलंब हुआ .मैं सभी का चाय ,नाश्ता,कंबल लेकर पहुंचूंगा.

छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार (21 जुलाई) को प्रधानमंत्री आवास के निकट प्रदर्शन किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे. राहुल गांधी ने भी छात्रों को न्याय दिलाने की मांग का समर्थन करने वाले लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की.

धरना शुरू होने के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. दोनों ने राहुल गांधी से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों पर कायम रहते हुए प्रदर्शन जारी रखा.

प्रधानमंत्री आवास '7 लोक कल्याण मार्ग' के निकट आयोजित इस धरने में कांग्रेस नेताओं ने 'प्रधानमंत्री इस्तीफा दो', 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' और 'छात्रों को न्याय दो' के नारे लगाए. प्रदर्शन में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पवन खेड़ा और कई अन्य सांसद भी शामिल हुए. इसी बीच पुलिस ने लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, शशिकांत सेंथिल समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया.

