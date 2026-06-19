झारखंड महागठबंधन में आए भूचाल के बीच BJP का सनसनीखेज दावा, 'पॉलिटिकल भूकंप आने वाला है'

झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस उम्मीदवार की हार महागठबंधन के लिए बड़ा झटका बनकर आई. अब सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों, कांग्रेस और आरजेडी में अंदरूनी कलह सामने आने लगी है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सनसनीखेज दावे से सियासी भूचाल सा आ गया है. बीजेपी का दावा है कि झारखंड में तो अभी केवल ट्रेलर देखा गया, पिक्चर अभी बाकी है. पॉलिटिकल भूकंप आने वाला है.

झारखंड बीजेपी मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए चैलेंज दिया है. उन्होंने कहा है, "कांग्रेस को अगर शर्म है तो सरकार से अलग होकर दिखाए, चुनौती देता हूं. कांग्रेस विलेन है, हीरो कांग्रेस का क्या हश्र करेगा यह दिख जाएगा."

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'राष्ट्रवादी विचारधारा वालों ने किया परिमल नाथवानी को वोट'

वहीं, झारखंड राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा, "एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को उन सब विधायकों ने वोट दिया जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं. जब उनसे सवाल किया गया कि क्या RJD विधायकों ने नाथवानी को वोट दिया है? तो जवाब में प्रतुल ने कहा कि राष्ट्र के विकास की चिंता करने वालों ने ही परिमल नाथवानी को वोट दिया.

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