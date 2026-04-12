झारखंड: 'संगीत की युगधारा थीं', CM हेमंत सोरेन ने आशा भोसले के निधन पर जताया शोक

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि आशा भोसले की आवाज ने पीढ़ियों को जोड़ा और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.

दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में रविवार (12 अप्रैल) को निधन हो गया. जानकारी के अनुसार, उन्हें सीने में संक्रमण और कमजोरी की शिकायत के चलते एक दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से संगीत जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है.

हेमंत सोरेन की भावुक संवेदना

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मशहूर गायिका आदरणीय आशा भोंसले जी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक और स्तब्ध कर देने वाला है. उनकी मधुर और जीवंत आवाज़ ने पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य किया और भारतीय संगीत को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया.’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘आशा भोसले जी केवल एक गायिका नहीं थीं, वह संगीत की एक युगधारा थीं, जिनकी हर प्रस्तुति में जीवन के रंग, भावनाओं की गहराई और आत्मा की सच्चाई झलकती थी. उनका जाना केवल कला जगत की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है.’’

मशहूर गायिका आदरणीय श्रीमती आशा भोंसले जी के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक और स्तब्ध कर देने वाला है। उनकी मधुर और जीवंत आवाज़ ने पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य किया और भारतीय संगीत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया।

आशा जी केवल एक गायिका नहीं थीं, वे संगीत की एक युगधारा थीं, जिनकी हर… pic.twitter.com/7Tsqhz5Kin — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 12, 2026 ">

देशभर में शोक का माहौल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, ‘‘आज पूरा देश उनके जाने से शोकाकुल है. उनके गीत, उनकी आवाज और उनकी विरासत सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.’’

उन्होंने अंत में कहा, ‘‘आदिवासियों के सर्वोच्च देवता मरांग बुरु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर, शोक संतप्त परिजनों, प्रशंसकों और समस्त देशवासियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.’’ उनका मानना है कि महान गायिका आशा भोसले के निधन से भारतीय संगीत जगत को एक ऐसी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल माना जा रहा है.