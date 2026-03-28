जम्मू-कश्मीर के ज़ोजिला दर्रे पर आए भयानक हिमस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर सात हो गया है. जहां बचाव कर्मियों ने आज सुबह एक व्यक्ति को ज़िंदा बचाने में सफलता पाई, वहीं एक और घायल व्यक्ति की अस्पताल में मौत और एक लापता व्यक्ति का शव मिलने के बाद यह आंकड़ा सामने आया है. पांच अन्य घायलों का इलाज द्रास और कारगिल के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है.

तेज धूप से शुरू हुआ हिमस्खलन

यह हादसा शुक्रवार दोपहर के समय तब हुआ जब वाहनों का एक काफिला श्रीनगर से द्रास की ओर जा रहा था. अधिकारियों के अनुसार ऐसा लगता है कि हिमस्खलन तेज धूप के कारण शुरू हुआ और ज़ोजिला दर्रे पर ज़ीरो पॉइंट के पास श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर एक साथ बर्फ गिरी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3,580 मीटर की ऊंचाई से भारी मात्रा में बर्फ नीचे गिरी और कई वाहनों को अपने नीचे दबा लिया.

हिमस्खलन के जोरदार झटके से एक वाहन सड़क से नीचे गिर गया और कई वाहन बर्फ में फंस गए. कुल एक दर्जन से ज्यादा वाहन इस हिमस्खलन की चपेट में आए.

शनिवार सुबह एक जिंदा बचाया, एक का शव मिला

शनिवार सुबह ज़ोजिला हिमस्खलन स्थल पर दो लापता व्यक्तियों को खोजने के लिए बचाव अभियान चलाया गया. बचाव टीमों ने लापता व्यक्तियों में से एक का शव बरामद कर लिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति को ज़िंदा बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया. हिमस्खलन का मलबा हटाने के बाद राजमार्ग को रात में फिर से खोल दिया गया और सैकड़ों फंसे हुए वाहनों को द्रास की ओर जाने की अनुमति दी गई.

SDRF, सेना और पुलिस का संयुक्त बचाव अभियान जारी

LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ. मोहम्मद जफर अखून के अनुसार घटनास्थल पर अभी भी एक बड़ा बचाव अभियान चल रहा है. इसमें बसीज इमाम ट्रस्ट, लद्दाख पुलिस, J&K पुलिस, SDRF, UTDRF और कारगिल व कश्मीर से भारतीय सेना की टुकड़ियों के स्वयंसेवक मौजूद हैं. शनिवार को इस सड़क पर किसी भी नए ट्रैफिक को आने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि इस इलाके में अभी भी हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मौसम की चेतावनी को देखते हुए आज सड़क पर और कोई जोखिम नहीं उठाया जाएगा और घटनास्थल पर बचाव अभियान अभी भी जारी है.

अगले 72 घंटे भारी बर्फबारी का अनुमान

मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए कश्मीर घाटी और लद्दाख, खासकर ऊपरी इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है. ज़ोजिला दर्रा एक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी दर्रा है जो कश्मीर घाटी को द्रास और सुरु घाटियों तथा सिंधु क्षेत्र से जोड़ता है. यह श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है और दुनिया की सबसे कठिन और खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है.